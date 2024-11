Formule 2-coureur Richard Verschoor is in de sprintrace in Qatar knap op het podium geëindigd. De Nederlander eindigde bij zijn rentree voor MP Motorsport als derde. Hij was als vijfde gestart.

Oliver Bearman, volgend jaar in de Formule 1 actief voor Haas, greep de overwinning op het Losail International Circuit. Hij bleef Jack Crawford voor. Net als Verschoor profiteerden zij van het feit dat Isack Hadjar op de zachtste van de twee bandencompounds van start ging. De Red Bull-junior was daardoor weliswaar in het begin van de sprintrace snel onderweg, maar hij moest daarna toezien hoe de mannen achter hem op de hardere band hem inhaalden. Hadjar ging zelfs nog even de fout in en spinde.

Voor Verschoor betekende de derde plek een geweldige start van een hernieuwde samenwerking met MP Motorsport. Voor dat Nederlandse team, waar hij al eerder voor reed, is Verschoor komend seizoen een heel jaar actief in de Formule 2. Ook zondag in de hoofdrace en tijdens de laatste twee races in Abu Dhabi rijdt hij voor MP Motorsport. Verschoor werkte tot nu dit jaar zijn wedstrijden af voor het Italiaanse Trident.

Omdat Hadjar vierde werd en Gabriel Bortoleto zesde blijft de strijd om de titel enorm spannend. Hadjar liep twee punten in op Bortoleto, die nog altijd aan de leiding gaat. De Braziliaan heeft 172,5 punten verzameld, Hadjar staat op 170.

