Gabriel Bortoleto mag niet alleen in 2025 zijn debuut maken als Formule 1-coureur voor het Zwitserse Sauber. De Braziliaan mag dat ook nog eens doen als Formule 2-kampioen. Bortoleto haalde met zijn tweede finishplaats in Abu Dhabi genoeg punten binnen om het kampioenschap te winnen van Red Bull-junior Isack Hadjar. Richard Verschoor werd knap derde in de laatste race van het F2-seizoen.

De laatste Formule 2-race van het jaar begon al chaotisch door de uitvalbeurt van Hadjar. De Red Bull-junior was nog kanshebber voor de winst in het kampioenschap, maar zijn bolide sloeg al af voor de start. Hadjar kon daardoor niet meedoen aan de race, en Bortoleto was zo eigenlijk al zeker van zijn titel.

De Braziliaan had tot ronde acht ook nog eens de leiding van de race in handen, maar een uitstapje naast de baan zorgde ervoor dat de aanstaande Sauber-coureur deze verloor aan Joshua Duerksen. Ook Victor Martins haalde de McLaren-junior toen in. Bortoleto kon Martin uiteindelijk op zijn beurt nog wel weer inhalen, maar moest genoegen nemen met P2. De Nederlander Richard Verschoor pakte in de laatste ronde van de race nog knap de derde podiumplek.

Erelijst

“Het is het beste gevoel van de wereld, ik kan niet eens uitleggen wat er nu door mij heen gaat”, zei een uitgelaten Bortoleto meteen na de race. De McLaren-junior won vorig jaar nog het Formule 3-kampioenschap, en komt daarmee in een illuster erelijstje te staan. Ook Oscar Piastri, George Russell en Charles Leclerc wonnen namelijk opeenvolgend het Formule 3- en Formule 2-kampioenschap.

