Morgen is het zover, de eerste vrije training van het seizoen 2020! Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telde FORMULE1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Als laatste in deze rubriek: de niptste finish ooit in de F1, 0,01 seconde tussen 1 en 2.



In 1971 vindt de laatste GP van Italië zonder de bekende chicane aan het einde van startfinish plaats. Nog meer dan nu is de race op Monza een groot slipsteamfestijn. Bij het ingaan van de laatste ronde maken nog vijf coureurs kans op de overwinning: Peter Gethin, Howden Ganley, Ronnie Peterson, François Cevert en Mike Hailwood. Geen van hen heeft op dan moment een GP gewonnen.

Uiteindelijk is het Peter Gethin in zijn BRM die Ronnie Peterson weet af te houden voor de overwinning. Het verschil tussen Gethin en Peterson? 0,01 seconde, de niptste finish ooit in de F1. Zelfs de Fransman Cevert, die derde wordt, finisht binnen een tiende van Gethin. Ganley, die 0,6 seconde na de winnaar over de meet komt, moet tevreden zijn met een vijfde plek.

Bekijk de knotsgekke slotfase hier:



