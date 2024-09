McLaren deed uitstekende zaken tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. De renstal verzekerde zich van de volledige eerste startrij in Monza. Met slechts dertig punten achterstand in het constructeurskampioenschap op Red Bull, kun je je als team geen betere uitgangspositie bedenken. Helemaal wanneer de Oostenrijkse concurrent pas op de vierde startrij te vinden is.

De oranje bolides moeten vooral zorgen dat ze het lange rechte stuk richting de eerste chicane overleven. De teams achter hen zullen proberen optimaal te profiteren van de slipstreamgevechten en uitremacties. Zo weet George Russell dat er vanaf P3 wat te halen valt in Monza en dat geldt natuurlijk al helemaal voor de beide Ferrari’s daarachter. Een podiumplek met daaronder de duizenden juichende Tifosi is natuurlijk een bekroning op deze race voor hen.

Op P6 vinden we Lewis Hamilton. De coureur die hier volgend jaar in het rood aan de start zal staan, kon zich wel voor zijn kop slaan na afloop van de kwalificatie. Volgens hem was de eerste startrij zeker mogelijk met de rappe Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen gaat zich opmaken voor een inhaalrace, want ook hij weet dat een podiumplek wellicht wel in het verschiet ligt.

Dan treffen we pas het Red Bull-duo op de grid en dat is natuurlijk teleurstellend te noemen. De laatste keer dat Max Verstappen zich zo slecht kwalificeerde was in Miami vorig jaar. Toen reed hij een dijk van een inhaalrace, maar of dat dit keer weer het geval zal zijn is nog maar de vraag. De schade beperken luidt het advies en vooral zorgen dat je uit de problemen blijft. Anders loopt Norris ineens wel heel veel punten in, mocht hij de race winnend afsluiten.

Argentijnse debutant

Tenslotte maakt Franco Colapinto zijn debuut in een Grand Prix. De Argentijn start vanaf P18, maar dat geeft een wat vertekend beeld. De Williams-coureur maakte een foutje in zijn kwalificatierondje waardoor een betere startpositie er niet meer in zat. Teamgenoot Alexander Albon start vanaf P9 en dat geeft aan dat de snelheid er goed in zit in de Williams. Colapinto moet de race vooral gebruiken om meters te maken, vertrouwen te krijgen in de wagen en de finish zien te halen. De rest is bonus.

Dan hamvraag blijft of iedereen de eerste chicane en de daaropvolgende bochten zonder kleerscheuren overleeft. In het verleden is het daar al zo vaak misgegaan met auto’s die elkaar raakten, in de rondte gingen of rechtdoor schoten. Kortom, er kan vanmiddag van alles gebeuren wanneer de race start om 15.00 uur.

