Lando Norris heeft een fenomenale ronde uit zijn McLaren getoverd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Brit vertrekt dan ook vanaf pole position op de Red Bull Ring. Naast hem staat Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen verrassend vanaf de zevende plek moet vertrekken. Dat belooft vuurwerk in Spielberg.

De snelheid van Norris was ronduit indrukwekkend. Op een relatief kort circuit als de Red Bull Ring liet hij Leclerc op meer dan een halve seconde achter zich. Teamgenoot Oscar Piastri start vlak achter hem op de derde positie en deelt de tweede rij met de andere Ferrari. Lewis Hamilton staat op P4 en zal ongetwijfeld azen op een podiumplek.

Daarachter vormt zich een intrigerend kwartet: George Russell, Liam Lawson, Max Verstappen en Gabriel Bortoleto. De zevende startplek van Verstappen is opvallend, zeker omdat Lawson, in de auto van Red Bulls zusterteam, hem heeft geklopt. De jonge Braziliaan Bortoleto is dé verrassing van het weekend. De rookie start als achtste en zijn eerste F1-punten lijken binnen handbereik.

Bij de achterblijvers zien we een paar verrassende namen. Yuki Tsunoda (P18), Carlos Sainz (P19) en Nico Hülkenberg (P20) zullen alles op alles moeten zetten met een gewaagde strategie én een portie geluk om alsnog in de punten te belanden.

De race in Oostenrijk gaat om 15.00 uur van start.

