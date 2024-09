Vanuit de paddock op Monza bespreken we met hoofdredacteur André Venema de GP van Italië. Door zijn overwinning in de Ferrari zette Charles Leclerc het hele circuit op z’n kop. Maar heeft McLaren niet gewoon de overwinning uit handen gegeven?

En hoe nu verder met Red Bull na dit tegenvallende resultaat? Volgens Max Verstappen is de RB20 veranderd in een monster en zijn beide kampioenschappen in gevaar. Tot slot is er nog bijzonder nieuws over Daniel Ricciardo, mis het niet!

Beluister Formule 1 Paddockpraat hier op onze site of via Spotify of Apple Podcasts.

