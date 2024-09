Max Verstappen beleeft na de afknapper bij de Oostenrijkse GP een rendez-vous in Italië: net als twee maanden geleden is hij uiterst kritisch op zijn team. ‘Zwak op alle fronten’, luidt zijn harde conclusie na de bijrol in Monza. Het geduld raakt op.

Terwijl Charles Leclerc aan de andere kant van de garage na zijn huzarenstukje door de Italiaanse fans luid wordt bejubeld, legt Max Verstappen bij de nababbel met de internationale pers nog maar eens de vinger op de zere plek. Is hij een etmaal eerder redelijk diplomatiek geweest, na de race houdt hij zich niet in.

Strategie? Dikke onvoldoende. “We hadden het beter kunnen doen om meer in het gevecht te kunnen komen”, stelt Verstappen. “Ik denk niet dat we het optimale in de race hebben gedaan, hoe we die hebben benaderd.” Pitstops? Ook niet allemaal even ideaal, vindt Verstappen. “We waren dit weekend op veel fronten zwak.”

Verstappens kritiek is niet nieuw. Maar zijn grootste ergernis zit ‘m in de onbalans van de auto, Red Bulls RB20. Niet te besturen in de huidige conditie, meent de wereldkampioen. Hij heeft lang geleden al aangegeven dat er iets fundamenteels mis is. “Ik heb daarover veel input gegeven. Nu is het team aan de beurt aanpassingen aan de auto te maken. Want in een tijdsbestek van zes, acht maanden is die in een onbestuurbare veranderd. Heel raar, vind dik. We moeten de auto helemaal binnenste buiten keren.”

Er zijn, zo herhaalt Verstappen, geen excuses meer. Hij snapt dat het even kan duren voordat de oorzaak van de problemen is achterhaald. Aan hem heeft het qua input in ieder geval niet gelegen, verzekert hij. “Ik heb helaas geen graad in engineering of aerodynamics, maar wel alles gegeven wat ik kan geven. Het is heel duidelijk voor iedereen wat er moet gebeuren, al zal het niet gemakkelijk zijn dingen snel om te draaien. Maar we hebben een groot balansprobleem. Vorig jaar hadden we een geweldige auto, een van de dominantste ooit in de Formule 1. En die is nu veranderd in een monster.”

Het gemis van Adrian Newey, onlangs vertrokken bij Red Bull, doet zich wellicht al voelen. “Ik heb altijd gezegd dat ik graag gewild had dat Adrian zou blijven”, aldus Verstappen. “Maar daar gaat het nu niet om. Het is zaak snel met een oplossing te komen.”

Indien die uitblijft, vreest Verstappen dat zowel de rijders- als constructeurstitel in groot gevaar komt. “Die zijn allebei op dit moment niet realistisch”, denkt hij. “Zoals het nu gaat zijn we op elke circuit slecht. We moeten dit snel corrigeren.” Dat vindt ook Helmut Marko, Red Bulls adviseur. “We moeten een oplossing vinden. Hoe? Teruggaan en kijken waar we de verkeerde afslag hebben genomen. Eerst een stap terug, dan weer een vooruit. Want dit is alarmerend”, erkent de Oostenrijker. “We moeten de balans hervinden, kijken of we de auto weer competitief kunnen krijgen.”

Het enige waar Marko na afloop in Monza nog een beetje van kan genieten, is de overwinning van Ferrari via Leclerc. “Schitterend toch? Perfect voor Monza. Ferrari heeft een gokje gewaagd en gewonnen, hun strategie (eenstopper) werkte prima. Ook voor ons”, zegt hij met een glimlach en verwijzing naar het feit dat Verstappens enige belager in het WK, Lando Norris, niet heeft gewonnen.