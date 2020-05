Ross Brawn: ‘Budgetplafond vastgesteld op 133 miljoen euro’

De budget cap ligt vanaf 2021 op 145 miljoen dollar (133 miljoen euro). Dat heeft Ross Brawn zopas bekend gemaakt in gesprek met Sky Sports. Volgens de F1-topman heeft de coronacrisis de verdere verlaging van het budgetplafond sterk versneld. “Met de situatie die we nu hebben is de economische duurzaamheid van de Formule 1 prioritair.”

De Formule 1 zou vanaf volgend jaar een budgetplafond van 175 miljoen dollar introduceren. Dat de uitgavelimiet nu lager komt te liggen, is te wijten aan de aanhoudende coronacrisis. “De teams zullen de komende dagen de details ontvangen”, vertelt Brawn aan Sky Sports. “Er is veel overleg geweest en ik denk dat we ons nu in de laatste fase bevinden. Alles zal snel duidelijk worden.”



Enkele topteams waren tegen het verlagen van de budget cap, maar volgens Brawn is deze maatregel nodig om de teams te beschermen. “Het oorspronkelijke doel van de budgetlimiet was een competitievere grid, maar met de huidige situatie is de economische duurzaamheid van de Formule 1 prioritair. Ik denk dat dat net zo belangrijk is voor de grote teams als voor de kleine teams.”

Volgens Brawn is dit budgetplafond een goed beginpunt voor de toekomst. “We begonnen met 175 (miljoen dollar, red.). Het was een lange strijd om het plafond daar te krijgen. Door de huidige crisis beginnen we nu met een limiet van 145 miljoen dollar, maar de vraag is hoeveel lager we de komende jaren kunnen gaan.“

