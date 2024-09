Alle Formule 1-teams hebben zich vorig jaar keurig aan de regels gehouden wat betreft hun uitgaven. Dat maakte de FIA woensdag bekend. Sinds 2021 geldt er een strikt budgetplafond, wat betekent dat alle teams een beperkt bedrag mogen uitgeven gedurende het Formule 1-seizoen. Motorleveranciers Honda en Alpine worden nader onderzocht voor procedurele overtredingen.

“Alle tien Formule 1-teams hebben zich aan het budgetplafond gehouden in 2023”, leest een officieel persbericht van de FIA. De CCA (Cost Cap Administration) heeft de afgelopen vijf maanden de huishoudboekjes van de verschillende teams ingezien. De organisatie concludeerde woensdag dat iedereen binnen de regels heeft geopereerd.

Red Bull

De FIA houdt streng toezicht op het budgetplafond om een eerlijke voortgang van het Formule 1-seizoen te waarborgen. In 2021 werd Red Bull nog schuldig bevonden van het overtreden van de regels. Het team had teveel geld uitgegeven en kreeg zodoende een boete van zes miljoen Britse pond en tien procent minder tijd in de windtunnel.

Voor het seizoen van 2023 introduceerde de FIA ook een financieel reglement voor de motorleveranciers. Alle fabrikanten die motoren leveren voor het seizoen van 2026 zijn onderhevig aan strikte regelgeving. Volgens de FIA hebben Honda en Alpine het afgelopen jaar enkele ‘procedurele overtredingen’ begaan, maar het budgetplafond is niet overschreden. Nader onderzoek moet uitwijzen of er consequenties zullen volgen.

