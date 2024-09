De GP van Azerbeidzjan staat voor de deur! Op het snelste stratencircuit van de Formule 1-kalender wordt niet alleen voor een overwinning gevochten; McLaren heeft de kans om de leiding te nemen in het constructeurskampioenschap. Slechts acht punten scheiden titelhouder Red Bull van de uitdagers uit Woking. McLaren-CEO Zak Brown maakt zich op voor een ‘knotsgekke’ race.

McLaren heeft zich de afgelopen zes maanden opgeworpen als een van de meest geduchte tegenstanders in de Formule 1. Meerdere keren beschikten coureurs Lando Norris en Oscar Piastri over de snelste auto op de grid. Ondertussen laat regerend kampioen Red Bull het afweten; na een matige race in Monza is de nood in Milton Keynes hoger dan ooit.

In Bakoe kunnen de papaja’s de leiding nemen in het constructeurskampioenschap; Norris en Piastri hoeven slechts acht punten goed te maken op hun concurrenten van Red Bull. Dit zou een historische inhaalslag zijn voor McLaren, dat sinds 2010 niet meer bovenaan heeft gestaan in het constructeurskampioenschap. De laatste keer dat het team uit Woking de titel daadwerkelijk won, was in 1998.

Ferrari versus McLaren?

“Bakoe belooft een knotsgekke te worden”, vertelde Zak Brown in gesprek met Sky Sports. “Maar we gaan gewoon proberen pole te pakken, dat is nu elk weekend ons doel. We willen de volledige eerste startrij bezetten en vervolgens de race winnen.” In Monza waren Norris en Piastri snel genoeg voor de eerste twee startplekken, maar in de race werden ze afgetroefd door Charles Leclerc. Brown verwacht dat McLaren nog wel een paar keer zal verliezen.

“Ik ben er zeker van dat we niet alle resterende races zullen winnen, daarvoor is de concurrentie te sterk,” legde hij uit. Daarbij weet de 52-jarige Amerikaan dat Ferrari op de loer ligt. “Het constructeurskampioenschap zal door drie teams worden uitgevochten,” aldus Zak Brown. “Ferrari staat slechts 31 punten achter ons. Als je naar de race in Monza kijkt, zie je dat het echt tussen ons ging. Het wordt nog heel spannend,” besloot hij.

