McLaren-CEO Zak Brown snapt wel dat het een logische stap voor McLaren is om vanaf nu volop Lando Norris te steunen in zijn strijd om de wereldtitel. Toch aarzelt de Amerikaan nog of ze Oscar Piastri helemaal aan de kant willen zetten, omdat de Australiër zijn teamgenoot al vaker in het verleden heeft geholpen. Brown twijfelt daardoor of het team vanaf nu elke race met teamorders gaat werken.

Oscar Piastri’s inhaalactie op Lando Norris aan het begin van de Grand Prix van Italië heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien over teamorders. De McLaren-coureurs kregen voorafgaand aan de Italiaanse race de instructie om zich aan de papajaregels te houden, maar het was onduidelijk of de Australiër dat inderdaad wel gedaan had met zijn gewaagde inhaalmanoeuvre.

LEES OOK: Helmut Marko doet boekje open over Norris en Red Bull: ‘Contract lag al klaar’

McLaren-CEO Zak Brown verduidelijkt in gesprek met Speed City Broadcasting dat Piastri’s inhaalactie om aan de leiding te komen niet in strijd was met de raceregels van het team. Ook overwoog het team later in de race niet om Piastri en Norris met teamorders van plaats te laten wisselen. “Nee. Lando reed daar, we hadden wat discussie over wat we daar wilden doen”, vertelt Brown. “Uiteindelijk zijn de papajaregels: race tegen elkaar, hard maar eerlijk, en raak elkaar niet. En dat is wat ze deden.”

Per race bekijken

Norris liep met zijn derde plaats wel weer een aantal punten in op kampioenschapsleider Max Verstappen. De McLaren-coureur heeft daardoor steeds meer een realistische kans om de wereldtitel te pakken. Brown vindt het dan ook wel “logisch” om de McLaren-coureur volledig te steunen door middel van teamorders. “Er moet ook nog veel geracet worden”, lijkt Brown echter nog altijd te aarzelen. “En Oscar heeft Lando in de loop van het jaar op verschillende manieren geholpen. Soms is dat zichtbaar, soms niet. Maar Andrea en ik bekijken het gewoon per race.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!