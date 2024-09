Helmut Marko – adviseur bij het team van Red Bull – neemt zelden een blad voor de mond wanneer het over de Formule 1 gaat. Daarbij weet de 81-jarige Oostenrijker als geen ander wat er zich achter de schermen afspeelt. Zo onthulde hij onlangs dat de carrière van Lando Norris er heel anders uit had kunnen zien; Red Bull had ooit al contracten klaarliggen voor het Britse talent!

Lando Norris is op dit moment de grote ster bij McLaren en de meest geduchte tegenstander van Max Verstappen. In zijn zesde seizoen in de sport beschikt de Engelsman eindelijk over een van de snelste auto’s op de grid. Met nog acht races op de kalender bestaat de kans dat hij Verstappen inhaalt en zichzelf tot kampioen mag kronen. Echter, het had niet veel gescheeld of Norris had zijn concurrent van Red Bull als teamgenoot gehad.

‘Contract lag klaar’

Helmut Marko was onlangs te gast in de Inside Line-podcast en deed daar een boekje open over de relatie tussen Norris en Red Bull. Alvorens de jonge coureur zich aan McLaren verbond (2019), zou hij heel dichtbij een samenwerking met Red Bull zijn gekomen. “We hebben serieuze gesprekken gehad met Norris,” onthulde Marko. “We hadden zelfs een contract voor hem klaarliggen bij AlphaTauri, of Toro Rosso, zoals het toen nog heette.”

“Helaas kwam McLaren erachter,” vervolgde de man uit Graz. “Ze activeerden meteen een clausule in zijn contract, waardoor wij niet langer met hem konden samenwerken.” Marko voegde eraan toe dat Red Bull graag investeert in jong talent, maar dat dat niet altijd het geval is geweest. In de beginjaren koos het team liever voor gevestigde namen als David Coulthard en Mark Webber. De Oostenrijkers zouden zelfs nog een poging hebben gedaan om Fernando Alonso te strikken.

“Voordat we begonnen te winnen, ik denk dat het rond 2008 was, hadden we gesprekken met Alonso,” onthulde Marko. “Echter, hij nam ons niet al te serieus, dus daar is niets van gekomen. Inmiddels kunnen we trots zijn op onze eigen twee wereldkampioenen, Sebastian Vettel en Max Verstappen.”

