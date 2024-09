De Formule 1 is met stomheid geslagen! Na de verrassende overwinning van Charles Leclerc tijdens de GP van Italië, kijkt iedereen vooral naar de garage van Red Bull. De regerend wereldkampioenen trapten het seizoen af met meerdere zeges voor Max Verstappen, maar kunnen zich nu niet langer meten met de concurrentie. Teambaas Christian Horner spreekt van ernstige balansproblemen.

Adviseur Helmut Marko luidde al eerder de noodklok. “Niets helpt meer, we moeten helemaal teruggaan naar het verleden”, zei de Oostenrijker verslagen. Christian Horner, die Max Verstappen en Sergio Pérez als zesde en als achtste zag finishen in Monza, weet ook dat de nood aan de man komt. Met twee kampioenschappen op het spel wil de 50-jarige Engelsman zo snel mogelijk aan de slag met de ‘balansproblemen’ van de RB20.

Upgrades werken averechts

Volgens Horner is er bij het introduceren van bepaalde upgrades een balansverschil ontstaan tussen de voor- en achterkant van de auto. “Max (Verstappen, red.) en Checo (Sergio Pérez, red.) kunnen niet vertrouwen op de achterkant bij het insturen van bochten”, legde hij uit na het raceweekend in Italië. “Als je dat probeert te compenseren, leidt dat tot onderstuur. Het luistert allemaal erg nauw.”

“De laatste upgrades hebben gewoon niet gewerkt”, vervolgde Christian Horner. “In de windtunnel is dat misschien niet meteen duidelijk geworden, maar we zien het wel op het circuit.” Een ontevreden Max Verstappen vergeleek zijn Red Bull na de Italiaanse GP met ‘een monster’. De drievoudig wereldkampioen heeft in zeven races niets meer gewonnen en moet inmiddels vrezen voor zijn vierde titel.

