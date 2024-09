Oud-coureur Martin Brundle begrijpt niets van de situatie bij Red Bull. In de eerste paar races leken de Oostenrijkers hun dominante seizoen van 2023 voort te zetten, maar inmiddels moet het team vrezen voor beide titels; regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft in de laatste zeven races slechts één keer gewonnen. Met nog acht Grands Prix te gaan voorspelt Brundle hoe dan ook een ‘boeiende’ ontknoping.

In zijn column voor Sky Sports beschrijft Martin Brundle zijn verbazing over kampioenschapsleider Red Bull en hun gebrek aan performance. Tijdens de afgelopen GP van Italië kwamen Max Verstappen en Sergio Pérez niet verder dan P6 en P8. Titelrivalen Lando Norris en McLaren klommen ondertussen nog verder omhoog in het kampioenschap. “Red Bull begon met beide coureurs op harde banden”, aldus Brundle. “Ervan uitgaande dat de koplopers hun banden stuk rijden in de strijd om de leiding, is dit een slimme zet.”

“Toch eindigde Red Bull uiteindelijk als zesde en als achtste”, vervolgde de 65-jarige Engelsman. “Rommelige pitstops, gecombineerd met een relatief lage snelheid en de keuze voor een tweestop-strategie, verprutsten de race. Max (Verstappen, red.) noemde de auto na de race zelfs ‘een monster’; het is allemaal iets té vreemd.”

Strijd tussen McLaren en Ferrari

“Red Bull domineerde het begin van het seizoen”, herinnert Brundle zich. “Daarbij won Verstappen vorig jaar gemakkelijk zijn tiende Grand Prix op rij in Monza. Hoe kan het dan zijn dat hij dit jaar 38 seconden achter de winnaar eindigt?”

“Met nog acht races op de kalender, waaronder drie sprint-weekenden, staat Norris 62 punten achter Verstappen in het rijderskampioenschap”, besluit Brundle. “Bij de constructeurs is het nog veel spannender, aangezien McLaren nu slechts acht punten van Red Bull verwijderd is. Ferrari moet ook nog maar 39 punten goedmaken. Gezien de huidige vorm wordt het nu een strijd tussen Ferrari en McLaren om de topplaatsen. We staan aan de vooravond van een boeiende ontknoping van het seizoen.”

