Tevreden kon Max Verstappen allerminst zijn met zijn zesde plaats tijdens de Italiaanse GP in Monza, maar desondanks hield hij de schade toch nog enigszins beperkt. Immers, zijn grootste concurrent in de WK-strijd, de Brit Lando Norris, kwam niet verder dan de derde plaats, achter respectievelijk Charles Leclerc en Oscasr Piastri. Norris kreeg nog wel een extra punt voor de snelste raceronde. Daarmee liep hij ‘slechts’ acht punten in op Verstappen.

Met nog acht GP’s en drie sprintraces te gaan bedraagt de marge tussen beide coureurs nu nog 62 punten. In het constructeurskampioenschap bedraagt het verschil tussen Red Bull en McLaren nog maar acht punten.

Max Verstappen: ‘Er zijn geen excuses’

“Niet de power, niet de snelheid, niet de pitstop die we wilden”, reageerde Max Verstappen meteen na de finish van de voor hem moeizame race over de boordradio. “We zullen hard moeten werken om dit om te draaien.” Even later, in de paddock, was hij zeer uitgesproken: “De auto is in een monster veranderd.”

“Er zijn geen excuses. Ik heb altijd gezegd dat ik Adrian Newey (meesterontwerper die zijn doorlopende contract inleverde, red.) er graag bij had willen houden. maar daar gaat het nu niet om. Vorig jaar hadden we een geweldige auto, de meest dominante ooit. maar we hebben die in een monster veranderd. En dat moeten we snel rechtzetten.”

‘We staan er heel slecht voor op dit moment’

Verstappen verder nog: “Ik was tijdens de race zelf niet echt gefrustreerd, maar de pitstop was niet goed, de strategie ook niet en we konden met de motor niet full power rijden. Eigenlijk was het gewoon een behoorlijk slechte race. We staan er heel slecht voor op dit moment en moeten ontzettend veel werk verrichten voor de volgende race in Baku. Wat? We moeten zo ongeveer de hele auto veranderen.”

Teambaas Christian Horner zei ‘sorry’ over de boordradio voor de auto waar de drievoudig wereldkampioen het dit weekend mee moest doen. De volgende race is 15 september in Azerbeidzjan.

