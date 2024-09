Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet het somber in na een teleurstellend weekend voor Red Bull in Monza. De Oostenrijker is vooral ervan geschrokken dat externe factoren die in het verleden gunstig waren voor de Red Bull-bolides, de RB20 niet meer helpen. Marko hoopt dat zijn team heel gauw met een oplossing komt.

Red Bull beleefde geen fijn weekend in Monza. Beide coureurs finishten niet hoger dan Max Verstappens zesde plaats. De Oostenrijkse renstal zit al wat langer in een prestatiedip, maar volgens Helmut Marko was het in Italië vooral schrikken dat Red Bulls eerdere oplossingen ook niet hielpen.

“Dit was het maximale voor ons. Het is ook geen verrassing, want niets uit het verleden helpt meer”, vertelt Marko aan Motorsport.com. De adviseur legt uit dat Red Bull zover is weggezakt, dat zelfs factoren die eerder voor de voorgangers van de RB20 wel gunstig waren dat nu niet meer zijn. “In het verleden was warm weer juist goed voor ons, maar nu zijn we er veel te ver vanaf. We moeten heel snel een oplossing vinden.”

LEES OOK: Rosberg waarschuwt Russell en Antonelli: ‘Wolff wil nog steeds Verstappen’

Red Bull hoopte met een omgekeerde strategie, waarbij beide coureurs in tegenstelling tot de directe concurrentie op de harde band startten, nog wat plaatsen goed te maken. Dat werkte echter niet helemaal voor het Oostenrijkse team, en ook een gewaagde één-stopper, zoals Charles Leclerc voor elkaar kreeg, zat er voor de renstal niet in. “Voor ons was het niet mogelijk om zoiets te doen”, aldus Marko. “Heb je de banden gezien? Als we nog twee of drie ronden hadden doorgereden, zou er een band zijn opgeblazen.”

Wat is nu de volgende stap voor Red Bull om de problemen op te lossen? Volgens Marko is dat meer dan alleen updates meenemen. “Ik weet niet of het alleen in updates zit”, vraagt de 81-jarige Oostenrijker zich af. “Het belangrijkste is om weer een betere balans in de auto te vinden. We moeten helemaal teruggaan in de tijd en precies zien waar we een verkeerde afslag hebben genomen.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!