FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft zich tijdens het Grand Prix-weekend in Miami opvallend kritisch uitgelaten over het budgetplafond in de Formule 1. De Emirati vroeg zich openlijk af of deze richtlijn nog wel nut heeft binnen de sport. Het budgetplafond werd in 2021 ingevoerd om de uitgaven van teams te beperken en zo een gelijk speelveld te creëren voor alle deelnemers.

In een gesprek met persbureau Associated Press vroeg Ben Sulayem zich af of de financiële restricties nog wel een plaats hebben in de moderne Formule 1. Momenteel mogen teams maximaal zo’n 140 miljoen dollar per seizoen uitgeven. Volgens velen vormt het prijsplafond een belangrijk fundament voor de financiële gezondheid van de teams, en is het bovendien een essentieel hulpmiddel om een eerlijk kampioenschap te garanderen.

‘Wat is het nut van een budgetplafond?’

Toch klinkt er nu kritiek vanuit de FIA-voorzitter. “Ik kijk naar het kostenplafond en het bezorgt de FIA alleen maar hoofdpijn”, aldus Ben Sulayem tegenover AP. “Dus wat is het nut ervan? Ik zie het nut er niet van in. Echt niet.” De Emirati bevestigde verder dat de huidige richtlijnen omtrent grof taalgebruik nog steeds van kracht zijn. Sulayem baarde eerder opzien door te suggereren dat hij zou terugkomen op de zware straffen die coureurs riskeren voor het gebruik van scheldwoorden. Sinds 2024 wil hij verbaal wangedrag strenger aanpakken. Mede dankzij hem riskeren overtreders nu hoge geldboetes en zelfs aftrek van WK-punten.

Te midden van deze spanningen leek Ben Sulayem zich achter een voorstel van McLaren-CEO Zak Brown te scharen. De Amerikaan pleitte eerder voor een aanpassing van het protestbeleid; wanneer een team een protest indient, zou het benodigde bedrag moeten worden afgetrokken van het budgetplafond, en alleen worden terugbetaald als het protest gegrond blijkt. Het voorstel volgt op eerdere aantijgingen van valsspelen. Red Bull zou McLaren ervan verdenken illegale trucs te gebruiken om de banden te koelen.

