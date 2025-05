Carlos Sainz Sr., de vader van Williams-coureur Carlos Sainz, wil zich mogelijk kandidaat stellen voor het FIA-voorzitterschap. De voormalig rallykampioen en Dakar-winnaar zou door meerdere kopstukken uit de autosport zijn benaderd om zich verkiesbaar te stellen. Sainz Sr. geldt vooralsnog als de enige uitdager van de huidige FIA-voorzitter, de omstreden Mohammed Ben Sulayem. De Emirati heeft al aangegeven te mikken op een tweede termijn.

“Bronnen dicht bij Carlos Sainz Sr. melden dat hij door meerdere sleutelfiguren uit de autosportwereld is benaderd om het op te nemen tegen Mohammed Ben Sulayem”, schreef het Britse Autosport. De 63-jarige Spanjaard zou serieus nadenken over een campagne gebaseerd op een ‘positief en constructief programma’, aldus ingewijden. Zijn kandidatuur zou vooral worden gezien als alternatief voor de omstreden Ben Sulayem, die al geruime tijd onder vuur ligt vanwege zijn manier van besturen.

Sinds zijn aanstelling in 2021 heeft de Emirati zich binnen de Formule 1 niet bepaald populair gemaakt. Zijn aanpak – van wijzigingen in de statuten die de verantwoordingsplicht beperken tot het ontslaan van FIA-kopstukken en het invoeren van nieuwe gedragsregels voor coureurs – heeft zijn imago flinke schade toegebracht. In de afgelopen maanden traden meerdere invloedrijke FIA-leden af, onder wie vicevoorzitter Robert Reid. De Engelsman sprak van een ‘fundamentele breuk in de bestuursnormen’.

Onvrede onder coureurs

De onvrede blijft niet beperkt tot het bestuur. Ook coureurs hebben zich openlijk uitgesproken tegen het beleid van Ben Sulayem. Zo leidde zijn verbod op vloeken tot protesten van rallyrijders, die vervolgens weigerden interviews te geven. De vakbond voor Formule 1-coureurs schreef een open brief waarin werd opgeroepen tot meer respect vanuit de FIA. Mogelijk kan Carlos Sainz Sr., die vermoedelijk minder conservatieve opvattingen heeft, de coureurs wél voor zich winnen.

De vraag is natuurlijk of Sainz Sr. zich überhaupt verkiesbaar kán stellen. Eerder gingen er al geruchten dat F1 Academy-baas Susie Wolff een gooi wilde doen naar het FIA-voorzitterschap, maar die speculatie werd ontkracht. Bovendien was er sprake van mogelijke belangenverstrengeling, omdat de Schotse getrouwd is met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Aangezien Carlos Sainz Sr. de vader is van een actieve Formule 1-coureur, kun je ook bij zijn kandidatuur vraagtekens plaatsen. De verkiezingen vinden plaats op 12 december in Tasjkent, Oezbekistan, tijdens de Algemene Vergadering van de FIA.

