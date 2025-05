Lewis Hamilton heeft de FIA en voorzitter Mohammed Ben Sulayem opgeroepen om communicatiever te zijn richting de GPDA, de vakbond voor Formule 1-coureurs. Eerder kreeg deze partij het al aan de stok met de FIA over de omstreden regelgeving omtrent grof taalgebruik – de organisatie dreigde met flinke straffen voor overtreders. Volgens Hamilton is het tijd dat de FIA transparanter gaat opereren en dat coureurs ook een stem krijgen binnen de organisatie.

De GPDA riep Mohammed Ben Sulayem, die sinds vorig jaar hard optreedt tegen vloeken in het openbaar, op om zijn eigen toon en taalgebruik te overwegen. Daarbij wilden de coureurs inzage in waar het geld dat zij aan boetes betalen naartoe gaat. “Ik hoop dat de FIA lekker uit eten gaat van dit geld”, grapte Max Verstappen al eens. Carlos Sainz, die na de GP van Japan nog een paar duizend euro moest dokken omdat hij te laat kwam bij de openingsceremonie, was eveneens nieuwsgierig: “Het zou fijn zijn als ik wist waar dit geld naartoe gaat,” reageerde de Spanjaard later.

‘Coureurs verdienden machtspositie binnen de FIA’

Vooralsnog lijkt de GPDA nog niets wijzer te zijn geworden. Mohammed Ben Sulayem plaatste onlangs op Instagram dat hij wil terugkomen op de hoge straffen voor schelden, maar van daadwerkelijke actie is nog geen sprake. Lewis Hamilton hoopt dat de coureurs en de FIA in de toekomst beter gaan samenwerken, zodat men sneller tot oplossingen en meer transparantie kan komen. “Ik denk dat de GPDA uiteindelijk heel verenigd is,” aldus Hamilton tijdens een persconferentie in Miami. “En ik denk ook dat we meer met de FIA willen samenwerken.”

“We willen allemaal blijven samenwerken om de sport te verbeteren,” voegde hij eraan toe. “In de loop der tijd is gebleken dat de communicatie behoorlijk uitdagend kan zijn. Uiteindelijk hebben wij als coureurs geen machtspositie aan de onderhandelingstafel van de FIA,” merkte Hamilton op. “Dat moet, naar mijn mening, veranderen. Als je kijkt naar andere sporten met vakbonden, gaan die op een gegeven moment ook een rol spelen. Zoals ik al eerder heb gezegd: we willen de zaken niet controleren, maar gewoon meer samenwerken en onze stem laten horen. Het is goed om een standpunt vanuit het perspectief van een coureur te hebben. Dat is alles wat we proberen te bieden.”

