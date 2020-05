‘Sport kan ten onder gaan’ door mentaliteit topteams volgens Zak Brown

Zak Brown, CEO van McLaren, stelt dat topteams de toekomst van de sport in gevaar brengen. Volgens Brown doen ze dat door niet in te stemmen met een verdere verlaging van het budgetplafond. “De sport is altijd al uit balans geweest. Het blijft niet duren als je een ‘wij zijn te groot om te falen’-mentaliteit hebt.”

De teams proberen de laatste weken tot een overeenkomst te komen omtrent het budgetplafond vanaf 2021. Aanvankelijk lag de budget cap op 175 miljoen dollar (160 miljoen euro), maar door de financieel onzekere tijden werd dat bedrag ondertussen verlaagd naar 145 miljoen dollar (133 miljoen euro). De kleinere teams willen het budgetplafond nog verder verlagen, topteams Red Bull en Ferrari voorkomen dat. Daar heeft McLaren-CEO Zak Brown het moeilijk mee.

“Wat me frustreert, is dat we niet alleen de capaciteiten hebben om deze periode te overleven, we kunnen er ook beter uitkomen en gedijen”, vertelt Brown aan Racer. “De sport is altijd al uit balans geweest. Het blijft niet duren als je een ‘wij zijn te groot om te falen’-mentaliteit hebt”, waarschuwt de Amerikaan. “Misschien is het omdat ik al zo lang in deze sport zit dat ik een beetje een ‘zet de sport voorop’-mentaliteit heb, en ik denk dat we hier echt een kans hebben om het speelveld gelijk te maken, en dat is wat de fans willen.”



“Ik denk dat er een paar teams zijn die zich deze crisis beter kunnen veroorloven dan andere, maar ik denk dat er een reëel risico is dat, in het slechtste geval, de sport ten onder gaat”, gaat Brown verder. “Het is dus erg frustrerend om te zien dat ze the bigger picture niet snappen, dat we de taart groter kunnen maken. Misschien hebben ze dan een iets kleiner stuk zodra de taart groter is, terwijl ze gaan voor een hele, zij het kleinere, taart als ze vasthouden aan oude gewoonten”, legt Brown uit.

