McLaren-baas Zak Brown hekelt Ferrari: ‘Wachten met budgetcap is cruciale fout voor F1’

De spanning loopt op tussen de topteams en het middenveld. Zak Brown, de CEO van McLaren, is één van de meest mondige teambazen en laat zich kritisch uit over de opstelling van Ferrari. “Ik zou het verschrikkelijk vinden als ze de sport verlaten. Tegelijkertijd denk ik dat de sport wel overleeft met achttien auto’s op de grid.”

Ferrari-baas Mattia Binotto sprak zich gisteren uit tegen het verder verlagen van het salarisplafond en leek even te dreigen met een vertrek uit de sport. Dat dreigement werd later afgezwakt maar het punt was gemaakt. Aanvankelijk was afgesproken dat het plafond op 161 miljoen euro zou komen te liggen. Door de coronacrisis is deze recentelijk echter middels een herenakkoord verder gereduceerd, naar 138 miljoen euro. En er wordt over gesproken deze nog lager te leggen: op 133 miljoen euro in 2021 en 119 in 2022.

Lees ook: Ferrari waarschuwt voor te lage budget cap: ‘Anders over onze opties nadenken’

En dat laatste is iets waar Red Bull en Ferrari voor zijn gaan liggen. “We lopen allemaal enorme risico’s in de toekomst als de Formule 1 weer vervalt in oude gewoonten”, zei Brown in gesprek met meerdere Britse media. “Ik wil ook een gezonde discussie maar de teksten van donderdag die ik heb zien langskomen kloppen niet, spreken elkaar tegen en zijn geen juiste weergave van de realiteit.”

Niet voor de winst

Eén van de punten die Binotto naar voren bracht was dat een verdere inkrimping van het budgetplafond het imago van de koningsklasse zou schaden. Onzin vindt Brown. Net als het argument dat er bepaalde teams alleen maar in de sport zouden zitten om winst te maken. “Er zijn maar weinig die dat doen, winst maken. Als er al één is. Volgens mij zitten merken in de sport om de waarde van hun bedrijf te vergroten of de bekendheid daarvan een boost te geven, of het nou om energiedranken of auto’s gaat. Iedereen heeft zijn eigen reden om mee te doen.”

Lees ook: ‘Budget cap schuift verder naar beneden na positieve F1-top’

Het constante gedraal staat Brown tegen, dat is duidelijk. Dat Binotto stelde dat er de tijd moet worden genomen, was tegen het zere been van Brown. De Amerikaan vindt dat er nu gehandeld moet worden, de coronacrisis richt enorme schade in de autosportwereld. “We zitten in de ergste crisis in lange tijd. Landen en industrieën zitten op slot en dan wil je dingen niet snel veranderen? Dat is een cruciale fout, het is leven in ontkenning.”

“Ik zou het echt heel erg vinden als Ferrari zou stoppen, ieder ander team dat stopt zou ik erg vinden. Ik zie het niet graag gebeuren. (…) De sport kan zonder Ferrari al heb ik liever dat ze erbij blijven. We zijn natuurlijk wel beter af mét hen.”

Lees ook: Weblog: Het coronavirus kan juist als vaccin dienen voor de zieke Formule 1