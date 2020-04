Zak Brown daagt Ferrari uit om details van overeenkomst met FIA openbaar te maken

Zak Brown daagt Ferrari-teambaas Mattia Binotto uit om de details van de geheime schikking met de FIA openbaar te maken. Brown reageert zo op een eerdere uitspraak van Binotto over de ethische plicht die zijn team heeft. “Ik vind het prima om ethische plichten te hebben”, vertelt de McLaren-CEO.

Aan het einde van de tweede wintertest raakte bekend dat Ferrari en schikking had getroffen met de FIA over de vermeende illegale motor in 2019. De regeling werd getroffen omdat de FIA, die niet kon bewezen dat de Ferrari-motor onwettig was, een langdurige rechtzaak niet zag zitten. Hoewel FIA-baas Jean Todt de details van de schikking graag bekend wil maken, voorkomt Ferrari dit, aangezien het openbaar maken ervan mag alleen wanneer beide partijen daarmee instemmen.

Zak Brown rakelt de hele kwestie nu opnieuw op. Aanleiding daarvoor is een eerdere uitspraak van Ferrari-teambaas Mattia Binotto over de “ethische plicht” om voor zijn personeel te zorgen in de nasleep van een poging om het budgetplafond verlagen. Brown stelt dat die morele houding ook toegepast moet worden op andere zaken, zoals de geheime schikking.

“Ik vind het prima om ethische plichten te hebben”, vertelt Brown aan The Guardian.”Nu het toch over ethiek gaat: ik denk dat het geweldig zou zijn als Mattia (Binotto, red.) de details van de geheime overeenkomst met ons zou delen, zoals de FIA eerder al wilde doen. Als we het hebben over ethiek en transparantie denk ik dat dit een goed moment zou zijn.”

