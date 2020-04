Jean Todt ‘zou graag details over schikking prijsgeven’, maar Ferrari voorkomt dat

Jean Todt zegt dat hij de details van de schikking tussen de FIA en Ferrari openbaar wil maken, maar Ferrari dat voorkomt. Op de laatste dag van de wintertests raakte bekend dat de Scuderia en de Internationale Autosportfederatie tot een schikking waren gekomen rondom de legaliteit van Ferrari’s motor in 2019. “Ferrari is gestraft, maar we kunnen de details van die straf niet bekendmaken.”

Jean Todt spreekt bij Autosport voor het eerst over de omstreden regeling die de FIA en Ferrari troffen over de legaliteit van de Ferrari-motor in 2019. Volgens Todt heeft de FIA juist gehandeld door de schikking bekend te maken, al kan hij over de inhoud ervan geen details bekendmaken.

“Ik zou graag alle details over de schikking prijsgeven, maar ze (Ferrari, red.) waren daar tegen”, legt Todt uit. “Ze zijn gestraft, maar we kunnen de details van die straf niet openbaren.” Ondanks de blijvende onduidelijkheid over de zaak vindt de FIA-baas dat er correct gehandeld is. “We hadden natuurlijk niets kunnen zeggen. Maar we vonden dat het verkeerd zou zijn geweest als we niet gemeld hadden dat de Ferrari-zaak was besproken en dat er een sanctie was opgelegd.”

Of Ferrari’s motor al dan niet legaal was, is volgens Todt een ‘zeer technische kwestie’. “Helaas is het een voldongen feit van technische zaken. Onze technici zeggen dat ze ‘niet met zekerheid kunnen aantonen dat de Ferrari niet legaal was’.”

