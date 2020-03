Marko: ‘Gedrag van FIA in Ferrari-zaak is een schandaal’

Red Bull-kopstuk Helmut Marko windt er geen doekjes om: in ‘de zaak Ferrari’ is het gedrag van de FIA “het echte schandaal”. Volgens Marko is Red Bull onder meer 24 miljoen dollar aan prijzengeld misgelopen.

Dat is het bedrag dat Red Bull volgens Marko is misgelopen omdat het in 2019 door Ferrari werd verslagen in de strijd om de tweede plek. Met een auto – of eigenlijk: een motor – waar de nodige vraagtekens bij zijn gezet. Dat gebeurde zelfs openlijk, met meerdere teams die bij de FIA aanklopten.

Bewijs van vals spel werd echter niet gevonden. De kwestie leek dood te bloeden. Tot deze op de laatste wintertestdag van 2020 nieuw leven werd ingeblazen: uit het niets vaardigde de FIA een statement uit: de autosportbond had – na analyse van Ferrari’s 2019-motor – ‘een schikking’ getroffen met de Scuderia.

Rechtszaak dreigt

Het bericht verraste de Formule 1-wereld. Vooral omdat de FIA schreef dat de details van de overeenkomst met Ferrari onderling gehouden zouden worden.

Zeven van de tien teams kwamen vervolgens in het verweer. Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Alpha Tauri, Racing Point en Williams dreigen met een rechtszaak als ze geen opheldering krijgen. Ook omdat ze vinden dat transparantie en integriteit voorop moeten staan bij de FIA.

‘Gedrag FIA een schande’

In gesprek met de Duitse krant Der Spiegel haalt Marko nu hard uit naar de autosportbond. “Het gedrag van de FIA is het echte schandaal”, spreekt hij klare taal. “We zouden teambaas Christian Horner eigenlijk moeten opdragen een aanklacht in te dienen voor 24 miljoen dollar prijzengeld.”

“Dat is namelijk wat we hadden gekregen als we tweede waren geworden in het WK, als Ferrari de juiste straf had gekregen”, vervolgt Marko, volgens wie Ferrari er dus te licht vanaf is gekomen door handelen van de FIA.

Tegenover Der Spiegel haalt een anonieme vertegenwoordiger van een ander team aan dat de FIA (‘als ze dit in het belang van het grote geheel stil wilden houden’) er slimmer aan had gedaan het prijzengeld onder de tafel opnieuw te verdelen. “Daar hadden de meeste teams waarschijnlijk wel mee ingestemd.”