Analyse: komt Ferrari weg met vals spelen?

Via een kort persbericht laat de autosportbond FIA weten dat het een schikking heeft getroffen met Ferrari naar aanleiding van een analyse van de krachtbron. Het bericht roept meer vragen op dan het beantwoordt.

De FIA schrijft dat het na een grondig technisch onderzoek de analyse van de krachtbron van Ferrari heeft afgerond en een schikking met het team heeft getroffen. De details van de overeenkomst blijven tussen de twee partijen. De autosportbond voegt alleen toe dat er een aantal technische afspraken zijn gemaakt die de monitoring van alle Formule 1-motoren verbeteren en de FIA helpen om onderzoek te doen naar duurzame brandstoffen en emissie van schadelijke stoffen.

Vals spelen?

De grote vraag is nu of Ferrari is betrapt op vals spelen. Dat suggereerde Max Verstappen na de Grand Prix van Amerika, waar Ferrari plotseling een stuk minder sterk voor de dag kwam. Concurrenten hadden kort daarvoor hun bedenkingen over de Ferrari-krachtbron geuit bij de FIA, waarna een nieuwe technische richtlijn werd ingesteld. Naar verluidt zou Ferrari door middel van een trucje meer brandstof langs de fuel flow meter hebben kunnen sturen dan volgens de regels is toegestaan.

Bewijs daarvan is er echter ook nu niet. De FIA geeft niet aan wat het precies heeft aangetroffen in de krachtbron van Ferrari. Er wordt ook niet gesproken van overtreding van de regels. Dat kan worden opgevat als een poging om in het doofpot te stoppen, maar in het verleden heeft de FIA gewoon man en paard genoemd en sancties opgelegd als er iets illegaals werd gevonden, zelfs als het Ferrari betrof.

Aannemelijk is dat Ferrari de regels niet zozeer heeft overtreden, maar zich wel in een grijs gebied bevond. De FIA neemt die maas in de wet nu weg. Ferrari gaat blijkbaar akkoord om er niet langer gebruik van te maken, zolang niet wereldkundig wordt gemaakt wat het nu precies heeft gedaan, of misdaan. Of zou er toch meer tegenover staan?

