Zeven teams dreigen met rechtzaak na afspraken tussen FIA en Ferrari

McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Alpha Tauri, Renault en Williams. Alle zeven niet-Ferrari-aangedreven teams willen duidelijkheid over de afspraken tussen de FIA en Ferrari na het onderzoek naar het team uit Maranello. Dat melden ze in een gezamenlijk statement. De teams dreigen met een rechtzaak.



In een gezamenlijk statement stellen de zeven niet-Ferrari-aangedreven teams vanochtend dat ze duidelijkheid willen na de afspraken die de FIA en Ferrari hebben gemaakt. Via een kort persbericht liet de autosportbond FIA afgelopen weekend weten dat het een schikking heeft getroffen met Ferrari naar aanleiding van een analyse van de krachtbron.

“Wij, ondergetekende teams, zijn verrast en geschokt door het statement van de FIA op vrijdag 28 februari over de afronding van haar onderzoek naar de Ferrari-krachtbron. Een internationale sportorganisatie heeft de verantwoordelijkheid om te handelen met de hoogste standaard van bestuur, integriteit en transparantie”, begint het statement.

Dreigen met rechtzaak

“Na maanden van onderzoek die door de FIA werden uitgevoerd naar aanleiding van vragen van andere teams, hebben we er sterk bezwaar tegen dat de FIA een vertrouwelijke schikkingsovereenkomst met Ferrari sluit om deze kwestie af te ronden,” gaat het statement verder.

“Daarom verklaren we hierbij publiekelijk onze gedeelde toewijding om volledige en juiste openbaarmaking in deze zaak na te streven, om ervoor te zorgen dat onze sport alle deelnemers eerlijk en gelijk behandelt. We doen dit namens de fans, de deelnemers en de aandeelhouders van de Formule 1.”

Vooral de laatste regel van het statement kan gevolgen hebben. De teams dreigen namelijk met een rechtzaak. “Bovendien behouden wij ons het recht om rechtsmiddelen te gebruiken, binnen de wetten van de FIA en voor de bevoegde rechtbanken.”

Alle teams delen hetzelfde statement:

