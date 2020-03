FIA reageert op teams in Ferrari-kwestie: ‘Geheime schikking is normaal’

De FIA heeft zijn omstreden schikking met Ferrari verdedigd in een statement. De werkwijze in de kwestie rondom de legaliteit van Ferrari’s motor werd gisteren door zeven teams hevig bekritiseerd.

De motor van de Scuderia lag in de tweede helft van het vorige seizoen onder het vergrootglas met uiteindelijk een protest en een zogenaamd technical directive als gevolg. Bewijs van vals spel werd echter niet gevonden en de kwestie leek dood te bloeden. Tot deze op de laatste wintertestdag van 2020 nieuw leven werd ingeblazen door een persbericht van de FIA: ”Er is een geheime schikking getroffen met Ferrari.”

Alle zeven niet-Ferrari-aangedreven teams eisten gisteren duidelijkheid over de afspraken tussen de FIA en Ferrari maar krijgen nu nul op rekest. “Na de onderzoeken tijdens het seizoen ontstond er het vermoeden bij ons dat Ferrari’s motor niet altijd volgens de regels werkte”, schrijft de FIA vandaag. De bond was destijds niet overtuigd van Ferrari’s verdediging maar achtte dat verdere actie net perse zou resulteren in een sluitende zaak.

Oftewel, de bond zeg niet 100 procent zeker van zijn zaak te zijn geweest. “Dit vanwege de complexiteit van de zaak en de materiële onmogelijkheid om onweerlegbaar bewijs van de overtreding aan te leveren.”

‘Geheime schikking is gangbaar’

“Om de negatieve nasleep van een lange rechtszaak te voorkomen, vooral ook door de onzekere uitkomst, en in het belang van de sport en zijn aandeelhouders, hebben we besloten om een vertrouwelijke schikking te treffen met Ferrari.” Dat laatste was tegen het zere been van de andere teams maar de FIA zegt dat dit type overeenkomst door allerlei autoriteiten en sportbonden gebruikt wordt in dit soort kwesties. De regels daarvoor staan beschreven in het tuchtreglement van de FIA. “Wij zullen alles er aan doen om de sport en haar reputatie te beschermen.”

