Alpine-adviseur Flavio Briatore komt met een nieuw voorstel voor het budgetplafond. De Italiaan zegt fan te zijn van de limiet, maar dat het salaris van de coureurs eigenlijk ook onder het kostenplafond zou moeten vallen. Briatore draait al een tijdje mee in de Formule 1 en valt het op dat ondanks dat de koningsklasse zoveel duurder is geworden, de ‘show’ op de baan nog precies hetzelfde is.

Het is inmiddels alweer het vijfde seizoen dat het budgetplafond van kracht is in de Formule 1. De maatregel werd in 2021 in het leven geroepen, om zo een gelijker speelveld te creëren voor de teams in de koningsklasse. Renstallen met minder budget dan de topteams zouden zo de kans krijgen om de teams vooraan de grid bij te benen. Dit seizoen staat het budgetplafond op een bedrag van 140 miljoen dollar, rond de 122 miljoen euro.

Onder meer salarissen van de coureurs vallen niet onder de limiet, maar daar wil Flavio Briatore verandering inbrengen. “Het was een heel goed idee om een kostenplafond in te stellen voor de teams. Ik denk dat het moet blijven,” vertelt de Italiaanse zakenman aan de media. “Ik vind ook dat het salaris van de coureur daar deel van moet uitmaken.”

‘De show is hetzelfde’

Briatore is al sinds de jaren tachtig actief in de Formule 1, en was onder meer teambaas van Benetton en Renault. De autosport is in zijn tijd behoorlijk veranderd. “Het verschil tussen mijn tijd bij Renault en nu, is dat de kosten echt drastisch zijn gestegen,” vervolgt de Alpine-topman. “De races zijn hetzelfde. Wat je op televisie ziet is hetzelfde. De gevechten tussen de coureurs zijn hetzelfde. Maar de kosten zijn wel dramatisch gestegen. Het is niet omdat de kosten zijn gestegen dat alles beter is of dat de show beter is. Het is hetzelfde.”

