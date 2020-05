Ex-Pirelli-baas: ‘Hoe kan de F1 plannen bekendmaken met zoveel onbekende factoren?’

Voormalig Pirelli-baas Paul Hembery is kritisch over het besluit van de Formule 1 om “15 tot 18 races” aan te kondigen, terwijl hij ervan overtuigd is dat er dit seizoen helemaal niet geracet zal worden. “Misschien beseft de F1 dat er bijna geen hoop is dat deze kalender echt zal gebeuren.”



Ex-Pirelli-baas Paul Hembery noemt de plannen van F1 om een kalender van “15 tot 18 races” ambitieus. Volgens de Brit had het seizoen geannuleerd moeten worden en had de sport dit moment moeten gebruiken om zich te concentreren op vernieuwing.

Hembery, die tot 2017 een bekende en invloedrijke figuur was in de F1-paddock door zijn rol bij bandenleverancier Pirelli, is van mening dat het roekeloos is van F1 om te doen alsof het ‘business us usual’ is wanneer het seizoen van start gaat met de GP van Oostenrijk op 5 juli.

“Hoe kan de F1 zo’n plannen bekendmaken met zoveel onbekende factoren?”, vraagt Hembery zich af in Marca. “Europa is geblokkeerd, dus elk idee om races in juli te houden is gek, alleen al omwille van de onzekerheden.” Volgens Hembery had de Formule 1 het compleet anders moeten aanpakken. “Het statement had de annulering van het seizoen moeten zijn. Het gaat net als in elk bedrijf om geld en overleven, en de F1 is niet immuun.”

“F1 is een multinationale, multiculturele sport, die zelfs in een besloten vorm duizenden mensen over de hele wereld zou mobiliseren”, beseft Hembery. “Ze zijn in Australië maar nipt ontsnapt.” De Brit ziet een seizoen in 2020 dan ook niet gebeuren. “De oplossing voor het probleem zal gebaseerd zijn op de introductie van een geschikt vaccin. We zijn ver verwijderd van de algemene beschikbaarheid daarvan. Misschien beseft de F1 dat er bijna geen hoop is dat deze kalender echt zal gebeuren.”



