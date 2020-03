Hamilton kritisch over Pirelli: ‘Betere banden of andere fabrikant’

Betere banden of een andere fabrikant, vertelt zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton over Pirelli. De Brit is erg kritisch over de toekomst van de Italiaanse bandenleverancier. “We hebben betere banden nodig, zeker met de veranderingen van de reglementen in 2021.”

Volgens Hamilton komt er al jaren kritiek vanuit de teams en coureurs over de banden die Pirelli aanlevert. Het grote pijnpunt is dat de coureurs de banden niet agressief tot het uiterste kunnen drijven. “Het racen moet worden verbeterd”, vertelt de zesvoudig wereldkampioen aan The Race. “Verminder de aerodynamica en geef ons betere banden. We praten al jaren over de bandenslijtage.”

Lees ook: Na test prototype in Barcelona: ‘Pirelli gebruikt ‘Zandvoortbanden’ waarschijnlijk niet’

De bandenleverancier doet, volgens Hamilton, tijdens de vergaderingen alsof hun neus bloedt. “Wanneer we over de bandenslijtage beginnen, verklaart Pirelli dat ze daar nog nooit iets over hebben gehoord”, vertelt hij. “We proberen met hen te communiceren, maar ze hebben hun werk niet goed gedaan voor de 2020-banden. Ik hoop dat we voor 2021 een beter doel voor ogen hebben dat zij, of een andere fabrikant, kunnen realiseren.”

Lees ook: Teams unaniem tegen nieuwe Pirelli-banden voor 2020

Dit is niet de eerste keer dat Pirelli kritiek te verduren krijgt. Na de tweedaagse bandentest in Abu Dhabi 2019 stemden de teams unaniem tegen de nieuwe 2020-banden. Conclusie is dat dit jaar de 2019-banden worden gebruikt. Maar hier zijn de teams ook kritisch op. “De banden worden te hard opgepompt”, zegt Hamilton. “We moeten ervoor zorgen dat we met de beste technologie en partners verder gaan. We moeten ze blijven pushen om het beter te doen.”