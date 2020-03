Na test prototype in Barcelona: Pirelli gebruikt ‘Zandvoortbanden’ waarschijnlijk niet

Ondanks de steile banking op het vernieuwde Circuit Zandvoort overweegt Pirelli geen speciale banden te gebruiken tijdens het Formule 1-weekend in Nederland. Tijdens de wintertest in Barcelona testten de teams speciale prototypebanden. Volgens Pirelli zal in mei gewoon rubber gebruikt worden in Zandvoort.

Tijdens de tweede testweek in Barcelona kreeg elk team twee sets ‘Zandvoortbanden’. De nieuwe banden, met stijvere constructie, zijn speciaal ontwikkeld voor Zandvoort, waar de banden het door de kombochten mogelijk zwaar te verduren krijgen. “We wilden de test gebruiken om data te verzamelen”, vertelt Mario Isola van Pirelli aan RaceFans.

“Momenteel kan ik niet zeggen of we het prototype gaan gebruiken”, gaat Isola verder. “Ik denk dat we de normale banden zullen gebruiken. We hebben tenminste de test gehad en zijn blij met de resultaten, zowel voor de ‘gewone banden’ met hogere druk als het prototype. We houden beide opties open.”



Bandenkeuze op Zandvoort?

Voor Pirelli definitief kan beslissen of de speciale banden in Zandvoort al dan niet gebruikt worden, zijn er extra data nodig. “Onze ingenieurs gaan met een laser de ruwheid van het asfalt meten,” legt Isola uit. “Dat is een belangrijke parameter bij de beslissing.”

Pirelli maakte eerder wel al de bandenselectie voor de GP van Nederland bekend. De bandenproducent kiest voor de hardste compounds, een keuze die vaststaat. “We gaan de compounds niet veranderen. Maar de ruwheid van het asfalt bepaalt ook het gripniveau, dus het is belangrijk dat we dat weten voordat we de beslissing nemen over het prototype.”

