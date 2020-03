Over twee maanden vindt de Grote Prijs van Nederland plaats. De vernieuwde baan in Zandvoort is klaar, rondom het circuit wordt druk gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor het Formule 1-weekend in mei. FORMULE 1 maakte afgelopen weekend een rondje met Tom Coronel. Coronel gidst je rond het vernieuwde Circuit Zandvoort.

Deze video werd mede mogelijk gemaakt door RSZ Autosport.

