Lammers: ‘Die aanvraag voor de strandroute komt niet van ons uit’

De omstreden strandroute tussen Zandvoort en Noordwijk, het gevaar van het wereldwijd om zich heen grijpende coronavirus, en de opening van het vernieuwde Circuit Zandvoort: er is weer genoeg te doen omtrent de Dutch Grand Prix. Hoog tijd om bij te praten met sportief directeur Jan Lammers. “Er wordt van alles geroepen en gezegd.”

Jan, er is veel ophef om de route door een natuurreservaat die een aantal teams willen nemen van Noordwijk naar Zandvoort, en dat de gemeenten toestemming hebben gegeven. Terecht?

Jan Lammers: “Die aanvraag komt niet van ons uit, is niet door ons gedaan. Wij blijven dan ook graag weg uit deze discussie, willen ons er niet in mengen. Mensen mogen er verder van vinden wat ze vinden, maar als ik iets zeg, leidt dat alleen maar tot meer vragen en ophef. We laten het aan de instanties die hierbij betrokken zijn.”

Welke instanties zijn dat? De teams en gemeentes?

“Als ik daar antwoord op geef, zou ik er toch wat over zeggen. Sorry. We laten het aan de instanties.”

(tekst loopt door onder de foto)



De opening van het circuit dan, die zou volgende week moeten plaatsvinden. Kun je hier meer over vertellen?

“Er wordt van alles over geroepen en gezegd, maar ik kan er helaas niet veel over melden. Er liggen afspraken en een plan voor hoe we het allemaal gaan doen. Ik moet mij – om het politiek uit te drukken – aan conformeren, kan niet van alles vertellen…”

We weten de onderwerpen wel te kiezen vandaag…

“Ja, je wil het zeker ook nog over corona hebben?”

Corona staat inderdaad op mijn lijstje…

“Ja, haha. Het enige wat ik hierover kan zeggen, is dat we op het RIVM afgaan en het advies dat zij geven. Er zijn natuurlijk wel meer grote evenementen die eraan komen, niet alleen de Grand Prix.”

Ligt er een draaiboek klaar, of wordt daar nu aan gewerkt?

“Bij grote evenementen heb je altijd een calamiteitenplan, vol ‘what if‘-scenario’s. Dat is bij de Grand Prix ook zo, want je hebt natuurlijk een verplichting je publiek in alle gevallen goed te informeren. Dat is het belangrijkste. Dan vraag jij natuurlijk: ‘wat staat er in dat draaiboek?’, maar de precieze insteek, daar kan ik niet op ingaan. We houden alles echter goed in de gaten, zijn er scherp op.”

Een wat minder beladen topic dan: we hebben al allemaal filmpjes voorbij zien komen van mensen die op het vernieuwde Zandvoort rijden. Heb jij al een rondje gedaan?

“Ja, ik heb mijn eerste rondje zeker al gereden, toen het asfalt nog warm was! De toplaag lag toen nog niet overal, maar wel op een aantal plekken, waaronder Tarzan, Hugenholtz en de Luyendyk-bocht. Ik heb een heel rondje gedaan. En wel even gas gegeven waar het kon, haha! Het wordt echt spectaculair.”

Je hebt de ideale lijn dus al even neergelegd, Jan?

Lacht: “Nou, nee hoor. Gelukkig maken ze die circuits tegenwoordig ook zo dat je niet meer kan zien waar je gereden hebt.”

Lees ook: Video: Snelle ronde op nat vernieuwd Circuit Zandvoort

Het officiële nummer voor de Dutch GP is ook gepresenteerd, Beat me van Davina Michelle. Een leuk liedje?

“Ja, ik vind het een leuk liedje, maar mijn mening is natuurlijk niet de belangrijkste. Het is denk ik echt van deze tijd. Ik vind het echt een voorbeeld van de mooie, creatieve aanpak rondom deze Grand Prix, van de organisatie en betrokken partners.”

Davina Michelle gaat ook het volkslied zingen voorafgaand aan de Grand Prix. Als jij dan daarbij op de grid staat, zing je dan ook uit volle borst mee?

“Nou, dat is niet echt voor mij weggelegd. Ik weet niet hoe daar dan op de tribunes gereageerd wordt, haha! Er wordt nu van alles aangekondigd qua entertainment en de show rondom, maar van de exacte invulling heb ik eigenlijk nog geen goed idee. Al volg ik het met veel belangstelling. Ik hoop alleen dat het onderdeel dwergwerpen met Jan Lammers achterwege blijft!”

Lees ook: Nederlandse GP kondigt officieel nummer aan: Beat Me