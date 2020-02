Nederlandse GP kondigt officieel nummer aan: Beat Me

De Nederlandse GP heeft een officieel nummer: Beat Me van Davina Michelle. Het eerste optreden is vrijdagavond live te bewonderen bij de finale van The Voice of Holland. Naast Beat Me zal de zangeres voorafgaand aan de race ook het Wilhelmus zingen.

De zangeres is enorm trots. “Beat Me gaat over hoe hard je moet werken om het onmogelijke te realiseren. Het feit dat wij in ons kikkerlandje zo’n groot internationaal evenement mogen organiseren, weerspiegelt de boodschap achter Beat Me.” Davina Michelle is niet de enige artiest die optreedt tijdens de Nederlandse GP. Onder andere Guus Meeuwis, Lil Kleine en Nick & Simon zullen ook te zien zijn.

