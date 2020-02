Bouwbedrijf Circuit Zandvoort zoekt pitcollega’s voor Nederlandse GP

VolkerWessels, het bouwbedrijf dat instaat voor de verbouwing van Circuit Zandvoort, start een wervingscampagne voor ‘pitcollega’s’ tijdens de Nederlandse GP. De geselecteerde kandidaten werken drie dagen als vrijwilliger tussen de Formule 1-teams in de pitstraat op Circuit Zandvoort. Geïnteresseerden kunnen tot 16 maart solliciteren.

VolkerWessels start vandaag een wervingscampagne voor de functie van ‘Technical Pitlane Assistant’ tijdens de Grote Prijs van Nederland in mei. Het werkterrein van de Technical Pitlane Assistant? De pitstraat natuurlijk. De taak van de Technical Pitlane Assistant is om de wagens op een veilige manier te manoeuvreren richting de weegschalen in de FIA-pitboxen en assisteren bij andere werkzaamheden in de pitstraat.

Lees ook: Teams kunnen circuit Zandvoort nog niet exact simuleren: ‘Element van verrassing’

“We zijn op zoek naar echte teamplayers die energie krijgen van snelheid, dynamiek en onder hoge druk werken”, vertelt Alfred Vos, COO van VolkerWessels. “Aanpakkers die initiatief tonen, durven, doen en alles met een kritische en frisse blik bekijken. Het is geweldig dat we als één van de Official Event Supporters van het evenement deze spectaculaire functie voor drie dagen kunnen aanbieden.”

Geïnteresseerden kunnen tot 16 maart solliciteren. Meer informatie vind je op www.teamvolkerwessels.nl.

Lees ook: Kombocht Zandvoort overtuigt Brawn: ‘Eerst niet zeker’