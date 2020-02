Het idee van een kombocht heeft Ross Brawn overtuigd van de mogelijkheden van Circuit Zandvoort. In eerste instantie was de F1-topman niet zeker of het duinencircuit wel geschikt zou zijn om te racen. Ondertussen klinkt hij heel anders. “De banking wordt heel spannend.”

Zandvoort staat, in de oude vorm althans, bekend als een circuit waar inhalen moeilijk is. Om de baan meer geschikt te maken voor de moderne Formule 1 worden er twee kombochten gebouwd. Zowel de Hugenholtz-bocht als de Arie Luyendyk-bocht worden voorzien van banking. Die ingreep is nodig volgens Ross Brawn.

Lees ook: Update: Circuit Zandvoort deelt nieuwe foto’s

“We hebben het bekeken. We hebben simulaties gemaakt en toen we terugkwamen, zeiden we: ‘Oké, er is op zijn minst deze hellingsgraad nodig om het te laten werken'”, vertelt Brawn aan Motorsport. “Vervolgens is het de vraag ‘is het fysiek mogelijk?’ De jongens op Zandvoort spraken met een paar mensen, kwamen terug en zeiden: ‘Ja, we kunnen het. We denken dat we het kunnen, en we zijn erg geïnteresseerd om het te doen'”, doet Brawn zijn verhaal.



Brawn geeft toe dat hij initieel niet overtuigd was dat er goed geracet zou kunnen worden op het duinencircuit. Het is het idee van een kombocht op Zandvoort dat Ross Brawn geruststelde. “De banking wordt heel spannend. Zo hebben we nu een behoorlijk lang recht stuk. Het ingaan van die laatste bocht (Arie Luyendyk-bocht, red.), het rechte stuk en dan bocht 1. Dat gaat behoorlijk opwindend zijn”, blikt de voormalig teambaas vooruit. “En het grote publiek ook, dat weet ik zeker.”

Lees ook: Teams kunnen circuit Zandvoort nog niet exact simuleren: ‘Element van verrassing’