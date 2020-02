De werken in Zandvoort gaan onverstoord verder en dus verandert het circuit dagelijks van uitzicht. Circuit Zandvoort deelt vandaag een nieuwe reeks foto’s met de huidige stand van zaken.



Er wordt gewerkt op verschillende locaties aan het circuit. In bocht 7, Scheivlak, is momenteel de installatie van de veiligheidshekken aan de gang. In de paddock wordt een eerste asfaltlaag gelegd achter de pitboxen. Binnenkort volgt de bovenlaag.

Op de nieuwe foto’s van Circuit Zandvoort is te zien dat men ook op het circuit druk bezig is met asfalteren. In de Kumhobocht, bocht 13, worden de curbs geïnstalleerd. Ook de vernieuwde Arie Luyendyk-bocht krijgt een nieuwe laag asfalt.

