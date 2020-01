Teams kunnen circuit Zandvoort nog niet exact simuleren: ‘Element van verrassing’

Circuitbouwer Jarno Zaffelli van DROMO zorgt er met nieuw asfalt, twee gloednieuwe bochten en nog tientallen andere aanpassingen voor dat het circuit in Zandvoort straks klaar is voor de Formule 1. Maar hij zorgt er ook mede voor dat de coureurs niet al te veel kunnen oefenen op hun simulatoren.

Met nog minder vier maanden te gaan tot de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort past het circuit zo langzamerhand in zijn nieuwe jasje. Op de plek van de Hugenholtz-bocht verrijst een steile bocht, er ligt nu nog zand maar het asfalt zal snel volgen. En ook het kroonjuweel van het vernieuwde circuit, de Arie Luyendyk-bocht, is nu nog een soort zandduin die in de Dakar-rally niet zou misstaan. Maar ook in deze vorm boezemt de bocht toch al enig ontzag in.

Woordvoerder van de Dutch Grand Prix Jan Lammers stelde in december dat de heren coureurs het circuit aan het oefenen zijn op hun simulatoren. “Reken maar dat de topcoureurs straks druk aan het simuleren zijn, Lewis en Max zijn echt wel al aan het oefenen”, aldus de immer enthousiaste Lammers. Maar er is volgens Jarno Zaffelli nog geen team in de Formule 1 dat de exacte data voor het ‘vernieuwde Zandvoort’ in handen heeft.

Alleen ruwe gegevens

“Teams hebben de ruwe data. Ze hebben niet het gehele circuit. Die data houden we voorlopig nog even voor ons zelf”, zegt Zaffelli in gesprek met FORMULE 1. En daar zit een duidelijke bedoeling achter: “Dat doen we omdat we niet willen dat ze alle tijd hebben om te simuleren. Zo blijft er een element van verrassing in zitten, dat heeft mijn voorkeur.” Bij Dromo, het bedrijf van Zaffelli, wordt er wel al druk gesimuleerd. “Ik heb nieuwe circuit weleens gereden maar ik heb er nu niet heel veel tijd voor. Het is druk genoeg hier en daar haal ik mijn plezier uit. Ik kan helaas nu niet zo heel veel rijden, daar heb ik goede mensen voor die dat doen.”

Simulaties spelen namelijk een grote rol in Zaffelli’s werkwijze als hij een circuit onder handen neemt: “Ik denk dat mijn grootste kracht zit in het correleren tussen idee, tekening en wat het in de simulatie en uiteindelijk de realiteit doet. In Zandvoort gaat dat tot nu toe goed, daar ben ik tevreden over. De simulaties bevestigen wat ik voor ogen heb. We simuleren alles: de drainages, de kerbs, de flow van de baan, inhaalmogelijkheden en ga zo maar door.”