Video: Snelle ronde op nat vernieuwd Circuit Zandvoort

Eerder deze week verschenen de eerste video’s van rondjes rond het vernieuwde Circuit Zandvoort. Waar de auto’s in die video’s nog rustig over het circuit reden, is er nu een video van een snelle ronde op een nat vernieuwd Zandvoort.

Joshua Kreuger, actief in de Mazda MX-5 Cup, legde zijn eerste rondjes op het vernieuwde Circuit Zandvoort vast op video. Met zijn BMW 325 gaat hij, in natte omstandigheden, rond het duinencircuit. Over 63 dagen maakt de Formule 1 zijn eerste rondjes op het vernieuwde Zandvoort, op 3 mei van de Grote Prijs van Nederland plaats.

