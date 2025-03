Niet alleen Pirelli had onderweg naar Shanghai vanuit Melbourne te maken met logistieke problemen en vertragingen. Ook Formule 1-teams Red Bull, McLaren, Mercedes en Aston Martin moesten langer wachten voordat ze op Chinese bodem hun bolides weer in elkaar konden gaan zetten.

Eerder kondigde de FIA al aan dat Pirelli last had van vliegtuigvertragingen, waardoor de bandenleverancier niet alle onderdelen op tijd voor de opbouw van de auto’s in Shanghai kon leveren. Nu blijkt dat ook meerdere Formule 1-teams al eerder dan hun materiaal in de Chinese stad waren aangekomen.

McLaren, Red Bull, Mercedes en Aston Martin waren de vier grootste slachtoffers van de vertragingen, geschat tot meer dan acht uur, van de levering van hun vracht vanuit Melbourne. Het probleem is gelukkig alweer opgelost. Om vier uur ’s middags lokale tijd konden deze teams alsnog hun auto’s in elkaar gaan zetten voorafgaand aan het Chinese raceweekend.

Geen zorgen

Zowel de FIA als de teams maken zich geen zorgen over of de teams hun auto’s wel op tijd voor de eerste, en enige, vrije training klaar hebben. Het bestuursorgaan laat de renstallen voor deze ene keer zelfs de avondklok overtreden, zodat de monteurs langer kunnen doorwerken. Teams krijgen normaliter 5,5 uur om hun auto’s in elkaar te zetten op woensdag, maar mogen daar nu een half uur langer over doen.

