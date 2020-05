‘Mercedes als enige team niet te porren voor kwalificatieraces’

Het idee om tijdens de double headers in Oostenrijk en Engeland te experimenteren met kwalificatieraces kan vooralsnog op de steun van negen van de tien teams rekenen. Alleen Mercedes is niet te porren.

Als het voorstel ter stemming wordt gebracht is er unanieme steun nodig, volgende week staat er een stemronde gepland, meldt Autosport. Het concept is dat in elk tweede weekend van double headers een kwalificatierace op zaterdag gehouden wordt die dan de startgrid voor de echte race op zondag bepaalt.

De startopstelling van de kwalificatierace is de omgekeerde kampioenschapsvolgorde. De laagst geklasseerde coureur begint de kwali-race dus van pole, en de nummer één uit het WK start achteraan. De race moet 30 minuten duren. Met het plan denkt Liberty Media de tv-zenders warm te houden voor de double headers. Tv-bazen zouden twijfelen over de aantrekkelijkheid van dubbele weekenden op hetzelfde circuit. Het idee speelt al langer in de hoofden van Liberty Media en FOM en zou zo mooi getest kunnen worden op haalbaarheid.

Enkele teams zouden om bedenktijd hebben gevraagd, Ferrari zou voor zijn. Mercedes heeft al laten weten tegen te zullen stemmen. Nadat een dergelijke opzet vorig jaar ook al werd afgeschoten, ook mede door een tegenstem van Mercedes, liet Wolff weten het niet in het DNA van de Formule 1 te vinden passen. “Je laat Usain Bolt toch ook niet met 5 meter achterstand starten om de olympische finale van de 100 meter spannender te maken?”