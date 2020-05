Plannen Oostenrijk goedgekeurd: Geen publiek, uitvoerig testen en 80 man personeel per team

Wat gisteren al min of meer doorsijpelde, is vandaag bevestigd. De Oostenrijkse regering heeft de plannen voor een dubbele Grand van Prix van Oostenrijk begin juli goedgekeurd. Er zal zoals verwacht zonder publiek gereden worden en iedereen in de paddock zal uitvoerig getest worden.

Met de goedkeuring is de ouverture van het seizoen 2020 in ieder geval bevestigd voor 5 en 12 juli. De verwachting is dat er 19 juli in Hongarije de derde GP gepland wordt gevolgd door een dubbele Engelse aflevering op 2 en 9 augustus in Silverstone. Voor die drie races en verdere invulling van de kalender is overigens nog altijd niets bekend gemaakt. België heeft wel toegezegd dat er op 29 augustus geracet kan worden in Spa Francorchamps.

De organisatie van de races op de Red Bull Ring zal een eerste test vormen voor het concept voor de rest van het seizoen. Het Oostenrijkse ministerie van Gezondheid was in ieder geval akkord. “Het concept vraagt strikte hygiënische maatregelen, regulier testen en gezondheidschecks van teampersoneel om besmettingen te voorkomen.” Teams zullen met een beperkt personeel afreizen naar Spielberg, het aantal is beperkt tot 80 mensen.

De races zijn binnen de regels van Oostenrijk toegestaan omdat er dus geen publiek bij aanwezig is. Daardoor geldt het niet als een evenement maar als een sportfaciliteit. Na lang uitstel door de coronacrisis en het schrappen of doorschuiven van flink wat races, kan het seizoen dan op 5 juli beginnen, in plaats van op 15 maart zoals oorspronkelijk gepland. Voor het eerst sinds het begin van de Formule 1 in 1950 wordt er binnen één seizoen twee keer op hetzelfde circuit gereden.

FOM en Liberty Media hebben wel altijd benadrukt dat er alleen begonnen wordt als het zeker is dat het seizoen zonder onderbrekingen vervolgd kan worden. Het is dus nog even wachten op de rest van het kalender maar het begin is er in ieder geval.

