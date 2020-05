Brawn: ‘Oostenrijk perfect om veilige omgeving te creëren om te gaan racen’

Een veilige, grotendeels op zichzelf staande omgeving: dat moet de Formule 1 volgens topman Ross Brawn op locatie creëren om te kunnen gaan racen. “Oostenrijk is daar heel geschikt voor”, zegt Brawn over de plannen voor een Grand Prix aldaar.

De datum staat dik onderstreept en dubbel omcirkeld in de agenda van de Formule 1-bazen: 5 juli, dan wil de koningsklasse haar inmiddels flink uitgestelde seizoen alsnog aftrappen, te beginnen met een dubbelnummer in Oostenrijk.

Zolang de hele wereld nog in de ban is van de coronacrisis, wordt er daarom volgens Brawn gewerkt aan voorwaarden en maatregelen om ‘in een veilige omgeving’ te kunnen gaan racen. Eentje die zoveel mogelijk op zichzelf staat. “We willen een soort biosfeer creëren”, vertelt Brawn de F1 Nation-podcast.

“Oostenrijk is daar heel geschikt voor”, vervolgt Brawn, doelende op de afgelegen Red Bull Ring: “Er ligt een vliegveld naast de baan, maar het is niet in de buurt van een grote stad, terwijl de infrastructuur wel goed is.” De ideale locatie dus, volgens Brawn, om ‘iedereen binnen die afgesloten omgeving te houden’.

Het sluit aan bij het draaiboek zoals Red Bulls Helmut Marko dat eerder al voorstelde: geen vips, fans en media. Wel mondkapjes, afstand houden en teams die tussen de twee races door in hun hotels blijven en afgezonderd in hun eigen busjes naar circuit reizen.

‘Moeten gaan racen’

Dat de Formule 1 tot dit soort kunstgrepen bereid is, is volgens Brawn het gevolg van een combinatie van de fans (ook al mogen ze er niet echt bij zijn) in elk geval iets bieden. Daarnaast is het ook voor de sport zelf ‘heel belangrijk het seizoen te beginnen’. “Voor duizenden mensen hangt hun bestaan er vanaf.”

Hoe langer er niet geracet wordt, hoe meer het water de kleinere teams immers aan de lippen komt te staan. Zonder wedstrijden, zijn er immers ook geen (of amper) inkomsten. Maar, benadrukt Brawn: “We nemen geen risico, doen er alles aan om het op de juiste en correcte manier aan te pakken.”

