Red Bull Ring gereed voor opening seizoen: ‘Moeten het 3 weken van tevoren weten’

Verplichte maskers, twee meter afstand, eigen busjes en hotels voor ieder team en het gezelschap moet tussen de twee Oostenrijkse Grands Prix in hun hotel blijven. Red Bul-topman Helmut Marko heeft een idee gegeven hoe het dubbele evenement in Spielberg eruit moet komen te zien.

Zaak is om het aantal mensen dat naar de Red Bull Ring voor de races op 5 en 12 juli tot een minimum te beperken. Geen vips, fans of media, Liberty Media zal zijn eigen tv-crew naar Oostenrijk sturen om voor het beeldverslag te zorgen. De Olav Mols van deze wereld zullen vanuit de studio verslag moeten doen. De team mogen tussen 60 en 80 mensen afvaardigen: “Er is geen andere manier, Liberty wil het aantal mensen zo laag mogelijk houden”, legt Marko uit aan AutoBild.

Onbetaalbare pr

Er is Marko en Red Bull veel aan gelegen om het evenement in de eigen achtertuin door te laten gaan. Het zou Red Bull onbetaalbare pr opleveren maar dan moet alles wel goed gaan. De Formule 1 kan zich niet nog een farce zoals in Melbourne veroorloven en het is nu wachten op toestemming van de Oostenrijkse autoriteiten. “Maar we zijn er klaar voor. We kunnen tot uiterlijk drie weken voor 5 juli wachten maar dan moeten we het wel weten. Er moet nog het nodige voorbereid worden zoals bijvoorbeeld de training van de marshalls.”

Opgesloten in hotel

Teams zijn verzekerd van onderkomen, een groot gedeelte van de hotels in de regio van Spielberg is eigendom van Rad Bull-eigenaar Dieter Mateschitz. Als de race erop zit, keren de teams terug naar hun hotels. “Op de donderdag na de eerste race zal er weer gelegenheid zijn voor de teams om op het circuit te werken. De maandag, dinsdag en woensdag daarvoor zullen ze zichzelf moeten vermaken en in hun hotel blijven”, aldus Marko. Lees ook: Openingsweekend in Oostenrijk krijgt vorm volgens Marko: ‘Ook F2 en Supercup op programma’

“Er is geen andere optie. Het zou te tijdrovend en te duur zijn om elke keer iedereen te testen, iedereen die negatief is mag naar Oostenrijk komen.” Marko en zijn team zijn ondertussen ook druk doende om de vergunningen rond te krijgen voor het militaire vliegveld van Zeltweg rond te krijgen.

Er is speciale toestemming nodig om te mogen landen op de strip die op 5 kilometer ligt van het circuit. Het vliegveld van Graz, 50 kilometer verderop zal ook gebruikt worden. Marko is optimistisch dat de operatie zal slagen: “Alleen als het aantal besmettingen plots stijgt, kunnen we niets doen. Maar dat is iets wat we niet in de hand hebben.”