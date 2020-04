Kalender 2020: Hoe legt de F1 legpuzzel van 15 tot 18 races?

De Formule 1 heeft er volgens CEO Chase Carey ‘meer en meer vertrouwen in’ dat het in juli aan het seizoen kan beginnen en volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl staan ‘alle teams klaar om te gaan racen’. Toch lijkt de nieuwe Formule 1-kalender waarop tussen de 15 en 18 races moeten staan een lastige logistieke legpuzzel te worden, deze races dienen in 26 weekenden gepland te worden.

Er wordt al weken naar gewezen als beoogde seizoensstart: in Oostenrijk moet het kunnen, op 5 juli. De geïsoleerd gelegen Red Bull Ring is bovendien de speeltuin van de gelijknamige energiedrankfabrikant, en in Oostenrijk worden de corona-maatregelen al versoepeld. Carey heeft dan ook een plan uitgelijnd om in juli in Europa te beginnen, er in augustus blijven en vervolgens overzees te trekken.

Voor dit artikel houden we Carey’s plan dan ook als richtlijn aan, en Carey rept over Oostenrijk als nieuwe eerste race – en het wordt misschien ook gelijk de tweede. Om maar aan het voor de inkomsten uit broodnodige TV-gelden minimum aantal van vijftien races te voldoen, zijn meerdere Grands Prix op één locatie niet uitgesloten, en Oostenrijk lijkt daarvoor een ideale kandidaat.

Met na 5 juli ook op de 12e een race op de Red Bull Ring, keert de Formule 1 daarna vermoedelijk terug naar ‘huis’, naar bakermat Engeland. Op Silverstone zijn fans niet welkom, maar logistiek moet het hier allemaal (relatief) goed te regelen zijn, met zeven van de tien teams die om de hoek zitten. Na een race op 26 juli, kan er dus zomaar ook hier een tweede gehouden worden op de 2 augustus.

Zomerse bottleneck

Na twee double headers begint het echte puzzelen echter, worden de stukjes lastiger in te passen. Hongarije staat na Engeland op de kalender, maar rondom deze Grand Prix heerst radiostilte. Hongarije heeft de noodtoestand uitgeroepen, treedt hard op en hoopt zo op snel herstel. Premier Viktor Orbán houdt wel van een goednieuwsshow en een race (al is het achter gesloten deuren) kan daarbij horen. Of zoals Bild vandaag meldt, ook hier zou twee keer gereden kunnen worden.

Onder voorbehoud zou er begin of medio augustus dus zomaar eens geracet kunnen worden op de Hungaroring, maar in plaats van de gehoopte zomer vol inhaalraces, lijkt augustus wel eens een bottleneck te kunnen worden. In logische locaties als Nederland geldt namelijk tot 1 september een verbod op evenementen, en België idem dito. Voor beide races geldt bovendien dat het zeer de vraag is óf een race zonder publiek financieel tot de mogelijkheden behoort, al heeft Zandvoort gezegd een ‘spookrace’ niet vooraf uit te sluiten.

Een wedstrijd als Spanje naar de zomer halen, lijkt louter een lapmiddel. Barcelona heeft zich als vrijwilliger gemeld, maar gezien ernst van de uitbraak in dat land en de financiële strop die de Grand Prix zelfs met publiek de laatste jaren was, valt te betwijfelen of dat niet wat optimistisch is. De Franse Grand Prix is gecanceld op initiatief van de promotor, het circuit zelf zou hetzelfde kunnen doen als Barcelona en de hand opsteken voor een race achter gesloten deuren. Maar voorlopig zitten deze Europese races op de reservebank.

Europa uit

De kalender kruipt dan al naar september, en volgens Carey’s plan moet de Formule 1 dan in Eurazië en Azië in. Onvermijdelijk lijkt dan ook dat de race op Monza (6 september) sneuvelt, ook gezien de toestand in Italië. Mocht er daar toch geracet kunnen worden – hetgeen ongetwijfeld zonder publiek zal zijn – dan lijkt het aannemelijk dat Monza augustus in wordt getrokken.

September zou dan plaats bieden voor een double header maar de vraag is waar. Opmerkelijk aan Carey’s plan is namelijk dat (als eraan wordt vastgehouden) geen Europese races volgen in september, waarmee Nederland-België in dat geval dus geen optie is. We gaan in september immers naar Eurazië, met een mogelijke dubbel Azerbeidzjan-Rusland, of Rusland-Azerbeidzjan.

(Eur)Azië

De volgende vraag is dan of die ‘dubbel’ voor of na Singapore (20 september) moet komen. Eigenlijk staat Rusland voor daarna ingepland (27 september) en wil het liever niet verplaatsen, maar als er een gat opgevuld moet worden, zou nood wel eens wet kunnen breken. Zeker omdat oktober en november zijn aangemerkt voor Formule 1’s Aziatische en Amerikaanse tour.

Logisch zou dan zijn om na Singapore naar China te gaan, en vervolgens door naar Japan. En krijgt Vietnam nog een plek? Ook daar zou dit jaar voor het eerst geracet worden en er is bovendien grof geld betaald voor de GP. De wedstrijden in Austin en Mexico-Stad zijn daarna prima achter of zelfs richting november te schuiven.

Afsluiten in Abu Dhabi

In december moet het Midden-Oosten dan het seizoen afsluiten. Abu Dhabi zal daarbij ongetwijfeld weer de laatste zijn, daar betaalt het qua fee immers de hoofdprijs voor. Dat betekent dat Bahrein er mooi voor kan worden geplakt. En een voordeel van daar finishen: beide circuits kunnen prima meerdere races organiseren om een eventuele achterstand op de beoogde 15 a 18 weg te werken.

