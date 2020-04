Franse Grand Prix definitief afgelast: ‘Wij kijken al vooruit naar 2021’

De Franse Frand Prix die gepland stond voor 28 juni stond gaat dit jaar definitief niet door. De regering heeft grote evenementen tot half juli verboden en dus trekt de organisatie zijn conclusies. “De beslissing van de regering maakt het onmogelijk voor ons om ons evenement te houden.”

Frankrijk verkeerd momenteel nog in een lockdown, een situatie die nog tot 11 mei zal duren. Grote sportevenementen als de Tour de France en Roland Garros werden eerder al uitgesteld. In het geval van de Grand Prix op het circuit van Paul Ricard gaat er zelf voor 2020 een streep doorheen, laat directeur Eric Boullier weten.

“Gezien het verloop van de situatie rondom corona en beslissing van de regering om evenementen te verbieden, is het voor ons onmogelijk om ons evenement in stand te houden. De blik van onze organisatie is al gericht op de zomer van 2021.” Voor degene die kaarten hadden aangeschaft voor de race, op de site van de organisatie wordt op korte termijn meer duidelijk over de compensatie.

Paul Ricard stond tot dusver op alle lijstjes om een besloten Grand Prix te organiseren. Het circuit ligt geïsoleerd, pal naast een vliegveld en enkele hotels: het leek de ideale locatie voor een race achter gesloten deuren. “Het is een teleurstelling voor de fans en de race-community dat de Franse GP niet doorgaat”, laat Formule 1-baas Chase Carey optekenen. “We staan achter de beslissing van de Franse autoriteiten en hopen snel weer terug te keren op Paul Ricard.”

