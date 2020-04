GP op Silverstone zal sowieso zonder fans verreden worden

De Grand Prix van Engeland gaat – als hij er komt – hoe dan ook zonder publiek verreden worden. Dat heeft de organisatie van de race op Silverstone aan tickethouders bekendgemaakt.

“Het stelt me enorm teleur, maar ik moet jullie helaas vertellen dat het niet mogelijk is fans aanwezig te laten zijn bij de Grand Prix van Engeland op Silverstone”, schrijft Silverstone’s managing director Stuart Pringle aan tickethouders van de Grand Prix. Daarmee lijkt vast te staan: als de Formule 1 aankomende juli al op Silverstone racet, is dat achter gesloten deuren.

De race op Silverstone is momenteel de tweede op (wat over is van) de Formule 1-kalender, na Oostenrijk. De Formule 1 zet momenteel alle zeilen bij om van Oostenrijk het openingsnummer te maken, met misschien zelfs twee races op de Red Bull Ring. Silverstone staat er overigens eveneens voor open eventueel meerdere races te houden.

‘Geen normale GP mogelijk’

Ongeacht hoeveel Grote Prijzen er op Silverstone worden afgewerkt, is het “gezien de huidige situatie en de maatregelen van de overheid overduidelijk dat het – voor de voorzienbare toekomst – niet mogelijk is een Grand Prix onder normale omstandigheden af te werken”, schrijft Pringle. Dit uiteraard ook omdat gezondheid en veiligheid vooropstaan. “Dit is de meest veilige en enige beslissing.”

Of de race in Engeland daadwerkelijk doorgang vindt op haar originele datum van 19 juli is afwachten, al sturen de sport en het circuit daar wel op aan. Silverstone is momenteel in gesprek met de Formule 1 over ‘de haalbaarheid van een race achter gesloten deuren’. Uit de brief van Pringle blijkt echter ook dat er, indien de race toch naar een latere datum gaat, dan evenmin fans worden toegelaten.

In 2021 hoopt Silverstone wel weer toeschouwers te verwelkomen, en het doet als dank voor al het harde werk te midden van de coronacrisis alvast een geste aan personeel in de gezondheidszorg: “Voor 2021 geven we duizenden tickets weg aan mensen die in de gezondheidszorg werken. Zij riskeren hun leven voor ons in deze lastige tijden. Laat niemand twijfelen aan hoeveel dank we ze verschuldigd zijn.”

