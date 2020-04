Horner hoopt op start in Oostenrijk: ‘Alles staat klaar, nu nog de knop indrukken’

De Formule 1 heeft een richtdatum nodig en de Red Bull Ring voorziet daarin met een circuit dat binnen korte tijd klaar kan zijn voor de openingsrace van het seizoen. “Ze kunnen daar sneller reageren dan ieder ander circuit”, stelt Red Bull-teambaas Christian Horner.

Zijn topman Helmut Marko verklapte deze week al dat het seizoen naar alle waarschijnlijkheid met een dubbele race op 5 en 12 juli in Spielberg van start zal gaan. Goed, de positieve geluiden komen vooral uit de hoek van de energiedrankjesfabrikant en tevens de eigenaar van het circuit. Maar feit blijft dat Oostenrijk als één van de eerste landen in Europa begon met de versoepeling van de coronamaatregelen.

Lees ook: Aftrap in Oostenrijk? Marko: ‘Red Bull Ring zet in op seizoensstart Formule 1 op 5 juli’

“We hebben goede hoop en het zou een goede start voor het kampioenschap zijn als het allemaal veilig genoeg is om door te gaan”, zegt Horner in gesprek met The Sun. “Ik weet dat Red Bull er alles aan doet om de race mogelijk te maken. Als de medische autoriteiten en de regering het goed vinden, dan zou het als voorbeeld kunnen dienen voor andere locaties. Er moet veel uitgezocht worden hoe je het beste een race kan houden zonder fans en de minimale hoeveelheid personeel op locatie.”

Horner heeft al een idee: “Er moeten allerlei procedure ingesteld worden om te testen, teams zullen rond 80 mensen meenemen. Maar het is altijd belangrijk om een doel te hebben, ook in onzekere tijden zoals nu. Als je geen doel hebt in het leven, dan gaan dingen mis. De globale crisis is groter dan onze sport maar het helpt je een target zet: 5 juli gaat het beginnen. En mocht de crisis verergeren, kan het altijd nog aangepast worden.”

De Red Bull Ring zelf is in ieder geval gereed voor de ouverture, meent Horner. “Het staat allemaal klaar en is ready to go. Het is een kwestie van de knop indrukken. Het is een op maat gemaakt F1-circuit, ze kunnen er sneller reageren dan ieder ander circuit in de wereld.”

Iedereen testen

Red Bull-topman Helmut Marko stelde eerder deze week dat de organisatie in Oostenrijk met de Formule 1 werkt aan maatregelen en manieren om de races op verantwoorde manier doorgang te laten vinden. Dat betekent onder meer dat publiek en media niet welkom zijn, en er een maximum aantal van tweeduizend medewerkers vanuit de organisatie, teams en Formule 1 zelf is toegestaan.

Een andere voorzorgsmaatregel zou zijn om al het personeel dat uit Engeland komt – wat de overgrote meerderheid is – voor het naar Oostenrijk afreist op corona wordt getest en aantoonbaar negatief is. Wat wel handig is in Spielberg waar de Red Bull Ring ligt, vliegveld Zeltweg ligt 5 minuten verderop.

Lees ook: Zandvoort sluit spookrace niet bij voorbaat uit: ‘Onze morele plicht’