Aftrap in Oostenrijk? Marko: ‘Red Bull Ring zet in op seizoensstart Formule 1 op 5 juli’

Red Bull-kopstuk Helmut Marko heeft op de Oostenrijkse radio aangegeven dat de Grand Prix van Oostenrijk op 5 juli wel eens de seizoensopener van de Formule 1 kan worden. Het weekend daarop kan dan nog een tweede race op de Red Bull Ring verreden worden.

Dat verklaart Marko in gesprek met de Oostenrijkse radiozender Ö3. Volgens de Red Bull-topman wordt ingezet op ‘twee races’, in twee opeenvolgende weekenden. “Het gaat om 5 juli en 12 juli”, stelt Marko. Voorwaarde is wel dat er geen tweede golf volgt wat de uitbraak van het coronavirus betreft.

Publiek niet welkom

Marko geeft verder aan dat de organisatie in Oostenrijk met de Formule 1 werkt aan maatregelen en manieren om de races op verantwoorde manier doorgang te laten vinden. Dat betekent onder meer dat publiek en media niet welkom zijn, en er een maximum aantal van tweeduizend medewerkers vanuit de organisatie, teams en Formule 1 zelf is toegestaan.

Een andere voorzorgsmaatregel zou zijn om al het personeel dat uit Engeland komt – wat de overgrote meerderheid is – voor het naar Oostenrijk afreist op corona wordt getest en aantoonbaar negatief is.

‘Kans zeer groot’

Marko meent dat ‘de kans zeer groot is’ dat het gaat lukken om het seizoen in Oostenrijk af te trappen. Een belangrijke kanttekening is wel dat Marko niet degene is die dat uiteindelijk beslist: dat is aan de landelijke en lokale overheid, Formule 1 en autosportbond FIA.

