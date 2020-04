Meerdere races? Een omgekeerde layout? Silverstone wil ‘alles doen’ om F1 te helpen

Het circuit van Silverstone wil er alles aan doen om de Formule 1, zodra er weer geracet kan worden, te helpen de kalender te vullen. Het staat er zo ook voor open meerdere races op de baan te houden, inclusief op een andere layout.

De Grand Prix van Groot-Brittannië staat officieel nog op de al flink gehavende kalender, voor 19 juli. Of de race op die originele datum kan doorgaan, is echter maar de vraag.

Ook in Groot-Brittannië grijpt het coronavirus namelijk hevig om zich heen, wat ook zijn impact heeft op de sport in het land. Zo ligt de Premier League voor onbepaalde tijd stil, terwijl het tennistoernooi op Wimbledon, dat van 19 juni t/m 13 juli gehouden had moeten worden, is afgelast.

Met Wimbledon zo dichtbij de datum van de Grand Prix, belooft dat weinig goeds voor de race op Silverstone. De organisatie zegt echter tot met eind april de tijd te nemen om tot een beslissing te komen over het doorgaan van de Grand Prix.

‘Alles om te helpen’

Als het weer verantwoord is om te racen – ongeacht wanneer dat is – staat Silverstone echter voor alles open. Gevraagd door Sky Sports F1 of het daarom een optie zou zijn meer dan één race op Silverstone te houden, antwoordt managing director Stuart Pringle dat dit wat hem betreft niet uitgesloten is.

“Ik heb de Formule 1 verteld dat we ze in het belang van het kampioenschap op elke mogelijke manier willen helpen”, vertelt Pringle. Door de infrastructuur en ligging van Silverstone (zeven teams zitten spreekwoordelijk om de hoek) is de logistieke puzzel volgens Pringle in elk geval ook een stuk makkelijker. “Het teampersoneel zou ’s avonds in grote mate thuis kunnen slapen, dat scheelt al.”

Omgekeerde layout? ‘Geen gek idee’

Gevraagd of het, indien er meerdere races worden gehouden, een optie zou zijn de layout voor de eventuele afwisseling in omgekeerde richting te rijden, noemt Pringle dat bovendien ‘nog niet eens zo’n gek idee’. “Momenteel hebben we geen licentie om dat te mogen doen, maar het zijn gekke tijden. Alles is mogelijk, maar laten we eerst zien hoe de situatie over vier weken is”, doelt hij op Silverstone’s deadline.

